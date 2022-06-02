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Крушельницкий о своей дисквалификации: «Была надежда, что это закончится и я проснусь»

Чемпион мира по керлингу Крушельницкий рассказал о тренировках во время дисквалификации за употребление мельдония
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Александр Крушельницкий.
Фото Global Look Press

Чемпион мира по керлингу Александр Крушельницкий рассказал о тренировках во время дисквалификации за употребление мельдония.

— Во время дисквалификации тренировались?

— Практически нет. Первые полгода тренировался, пока еще были суды, была надежда, что это закончится как страшный сон и я проснусь. Но этого не случилось. После этого попытался абстрагироваться от керлинга. Я вообще перестал что-либо смотреть, только редко финалы чемпионатов мира.

Крушельницкий сдал положительный тест на допинг во время Олимпиады-2018, после чего получил четыре года дисквалификации.

Александр Крушельницкий. Самый известный российский керлингист вернулся после дисквалификации
Сборная России по керлингу
Александр Крушельницкий
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