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Ковалева рассказала, что была приятно удивлена участием иностранных керлингистов в турнире в Дудинке

Иван Торопцев
Корреспондент
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Керлингистка сборной России Алина Ковалева рассказала, что была приятно удивлена участием иностранцев в турнире, который прошел в Дудинке.

«Конечно же, меня приятно удивило, что они не побоялись и приехали. Может быть, по уровню это немного не то получилось, российские спортсмены посильнее будут, но все равно это приятно удивляет», — приводит ТАСС слова Ковалевой.

Турнир Nornickel Curling Cup проходил в Дудинке с 26 по 29 мая. В соревнованиях участвовали интернациональные команды, за которые играли спортсмены из Белоруссии и Западной Европы.

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Источник: https://tass.ru/sport/14775569
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