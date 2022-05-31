Ковалева рассказала, что была приятно удивлена участием иностранных керлингистов в турнире в Дудинке

Керлингистка сборной России Алина Ковалева рассказала, что была приятно удивлена участием иностранцев в турнире, который прошел в Дудинке.

«Конечно же, меня приятно удивило, что они не побоялись и приехали. Может быть, по уровню это немного не то получилось, российские спортсмены посильнее будут, но все равно это приятно удивляет», — приводит ТАСС слова Ковалевой.

Турнир Nornickel Curling Cup проходил в Дудинке с 26 по 29 мая. В соревнованиях участвовали интернациональные команды, за которые играли спортсмены из Белоруссии и Западной Европы.