«Планирую работать на телевидении». Самая успешная керлингистка России завершила выступления за сборную

На турнире в Дудинке Анна Сидорова выступила с золотым составом своей команды.

С успехов команды Анны Сидоровой началась самая успешная полоса женской сборной России по керлингу. С 2014 по 2018 год спортсменки неизменно привозили с чемпионатов мира медали и поучаствовали в Олимпийских играх в Сочи и Пхенчхане. В этом году Анна приехала в столицу северного керлинга — Дудинку — вместе с золотым составом своей команды. После завершения соревновательной части турнира спортсменка пообщалась с «СЭ» и рассказала о новом пути в своей жизни без выступлений за сборную страны и желании стать телеведущей.

В ближайшем будущем останусь без спорта на профессиональном уровне

— Какие первые эмоции от турнира?

— Мне было безумно приятно играть в этот раз в Дудинке, ведь мы играли золотым составом, тем самым, с которого начались основные успехи российской сборной на международной арене. Это было чистое наслаждение — общество друг друга. Каждая из нас — профессиональная спортсменка — кто-то уже в прошлом, а кто-то все еще, поэтому невозможно было играть тяп-ляп и не расстраиваться, когда не получается. Четвертое место — самое обидное, «деревянная» медаль. При этом я понимаю, что для меня это абсолютно незабываемый опыт, потому что очень люблю свою команду. Мы поняли, что безумно соскучились друг по другу, каждую свободную минуту проводили вместе и просто ностальгировали.

— Больше нет планов сыграть таким составом?

— Так и здесь не планировалось вместе играть. Нас позвали в последний момент, придумали такую команду Old Stars. Мы, конечно, немножко обижались на old — нам кажется, мы еще вполне себе ничего. (Смеется.) Понимаем, что по-прежнему классно играется вместе, так что если будет еще такая возможность, то точно не откажемся.

— Какие вообще дальнейшие соревновательные планы?

— Екатерина Галкина является представителем федерации керлинга, уже четыре года там работает. Буквально недавно ее выбрали вице-президентом, будет продолжать развиваться в этой сфере. Рита Фомина сейчас развивает керлинг в Муроме, у нее большое количество учеников, которые приходят с нуля и учатся. Кира Езех продолжает играть в сборной, она действующая чемпионка России. Насколько мне известно, она будет представлять дисциплину «дабл-микст».

Анна Сидорова (справа) и ее команда на Олимпиаде в Сочи. Фото РИА Новости

— Что насчет вас?

— Я сейчас в поисках себя. Не то что я не знаю, чем хочу заниматься, скорее наоборот, активно готовлюсь перейти в новую сферу деятельности, так что, скорее всего, в ближайшем будущем останусь без спорта на профессиональном уровне. При этом собираюсь продолжать выступать за свой регион, Краснодарский край. Спорт и керлинг из моей жизни насовсем не уйдут. Буду тренироваться — просто уже не на уровне сборной, а больше по линии клуба.

Вообще планирую работать на телевидении. Но для того чтобы метнуться туда после почти 24 лет в спорте, нужно подготовиться. Я максималист по жизни, не могу просто так — захотелось и пошла, имея за спиной лишь желание. Понимаю, что нужно соответствовать профессии, которую ты выбрал. Мои слова, когда я приходила в керлинг, были такими: «Хочу быть как минимум хороша в своей профессии, а как максимум- лучше всех». Сейчас занимаюсь техникой речи, работаю с преподавателями, готовлюсь.

— Хотели бы вести передачи про спорт или что-то другое?

— Мне не принципиально. В том, что касается спорта, буду как рыба в воде. Но я не ограничена — спорт не единственный интерес в моей жизни. Могу говорить абсолютно на любую тему. Единственное, не очень хотелось бы, чтобы это было связано с политикой. Не хочу лезть в то, в чем я не разбираюсь. Слишком большая ответственность.

— Может быть, что-то связанное с фигурным катанием?

— Почему нет? Да. Я же занималась когда-то профессионально, хоть и не очень долго. Фигурное катание было в моей жизни несколько лет, но, к сожалению, травма заставила уйти.

Анна Сидорова. Фото Global Look Press

Готова жертвовать собой ради близких людей

— Вы говорили, что хотели бы поучаствовать в «Ледниковом периоде» или поставить программу с вашим молодым человеком Дмитрием Соловьевым. Есть продвижения в эту сторону?

— Желание у меня было всегда, есть и будет. Фигурное катание — это тот спорт, который я однажды выбрала, когда была маленькой девочкой, увидев его по телевизору, и навсегда влюбилась, так что Любовь к этому виду спорта не закончится никогда. Безусловно, я бы мечтала уже сейчас, в осознанном возрасте, попробовать свои силы на льду. Если это будет еще и с Димой, будет очень круто. Можно сказать, моя мечта.

Проблема в том, что есть определенные ограничения. По правилам «Ледникового периода» сейчас принимают участие те, кто не умеет кататься совсем. Я действительно каталась до 13, так что уже где-то 18 лет не стояла на коньках. Правда, даже когда занималась, не успела достигнуть особых высот, не была чемпионкой России, не мастер спорта и даже не кандидат. Мне кажется, я только чуть-чуть отличалась бы от остальных непрофессионалов в самом начале, но те, кто проходит школу «Ледникового периода», в конце выглядят примерно одинаково.

— Но там же есть непрофессионалы, которые учились кататься для съемок в кино.

— Это правда. Я бы очень хотела, но в проект, как правило, привлекают максимально медийных людей. У нас с Димой есть своя изюминка — мы могли бы быть парой не только в жизни, но и на льду, будет реально интересно. Дальше все уже зависит от желания Ильи Авербуха и Первого канала.

— В следующем году по окончании турнира в Дудинке планируется гала-концерт с участием фигуристов. Может, получится выступить сначала в керлинге, а потом с номером с Дмитрием?

— Если у меня будет хоть какая-то возможность выступить с ним и представить номер, то буду просто безумно счастлива. Это the dream will come true. И так уже всем уши прожужжала. К сожалению, я пока не самый медийный человек в стране и не та, кому уделяется большое внимание, не блогер, не тиктокер. Фокус в жизни был немного другой.

— Как, кстати, сейчас здоровье у Дмитрия после той истории с нападением?

— Это именно то, за что очень сильно переживала в моменте, — видела, что Дима целенаправленно не пытался давать сдачи, демонстративно держал руки в карманах, чтобы показать, что он неагрессивно настроен. Нападавшие же парни вели себя неадекватно, наверное, будучи в компании, хотели как-то выделиться друг перед другом. В какой-то момент меня даже оттаскивали от них и говорили: «Аня, мужики разберутся сами, без тебя». Но я так не могу — когда человек мне дорог, я готова жертвовать собой и своим здоровьем.

Впоследствии были определенные проблемы со здоровьем, сейчас они практически незаметны. В основном это проявлялось в речи. Становится все лучше и лучше — оказалось, это довольно долгая история, мы сами не ожидали, что будут такие последствия.

Анна любит не только керлинг, но и красивые фотосессии. Соцсети

По смелости Трусову не сравнить ни с кем

— Если вернуться к прошедшему турниру, то как такой формат — мужчины против женщин?

— Мне очень нравится такой формат. Мужчины всегда играют более агрессивно, более смело. Против них играть сложнее. В керлинге есть определенные особенности — мужчины могут тереть эффективнее просто в силу физиологических особенностей. Они же сильнее от природы. С точки зрения технического исполнения броска мужчины могут быть менее точными. Но при этом все равно получается доводить камни до хорошего логического конца. А женщины должны быть более точными технически, потому что мы не имеем возможности так же сильно корректировать траекторию движения камней. Это заранее ставит нас в менее выгодную позицию.

Мне всегда было интересно играть с мужчинами. Когда моя карьера в керлинге только начиналась, очень часто иностранные СМИ даже писали о том, что мое видение и ведение игры отличается от женского классического керлинга. Во мне как будто бы преобладает мужской склад ума, поэтому мой керлинг — больше мужской.

— Напрашивается параллель с фигурным катанием, где девочки соревновались против мальчиков в прыжковом турнире Кубка Первого канала.

— У нас суперталантливые девочки в фигурном катании. Взять вот даже всего одну из них. Не в обиду парням, но таких, как Саша Трусова, пока нет. В ней столько смелости, чтобы выполнить пять четверных на Олимпиаде, не бояться прыгать аксель в три с половиной оборота, который ни разу не получился на протяжении сезона. По смелости Трусову нельзя сравнить ни с кем.

— С точки зрения азарта в керлинге то же самое?

— Да, поэтому если выигрываем, то радуемся в два раза больше, чем обычно.