Сборная России проиграла Канаде в заключительном матче ЧМ по керлингу в дабл-миксте
21 мая 2021, 23:39
Сборная России по керлингу проиграла соперникам из Канады в соревновании смешанных команд в рамках 9-го тура предварительного раунда чемпионата мира в Шотландии.
Встреча завершилась со счетом 6:11.
Керлинг
Чемпионат мира в дабл-миксте
Группа A
Италия — Корея — 8:6
Шотландия — Венгрия — 7:4
Канада — Россия — 11:6
Испания — Австралия — 4:7
Германия — Чехия — 4:5
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