Сборная России проиграла Канаде в заключительном матче ЧМ по керлингу в дабл-миксте

Сборная России по керлингу проиграла соперникам из Канады в соревновании смешанных команд в рамках 9-го тура предварительного раунда чемпионата мира в Шотландии.

Встреча завершилась со счетом 6:11.

Керлинг

Чемпионат мира в дабл-миксте

Группа A

Италия — Корея — 8:6

Шотландия — Венгрия — 7:4

Канада — Россия — 11:6

Испания — Австралия — 4:7

Германия — Чехия — 4:5