Сборная России не вышла в плей-офф на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар

Российские керлингисты Анастасия Москалева и Александр Еремин проиграли команде Италии со счетом 5:8 в матче восьмого тура чемпионата мира среди смешанных пар, сообщает ТАСС.

Российская команда потерпела четвертое поражение при четырех победах и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. В плей-офф сыграют по три лучшие команды от каждой группы. В заключительном матче Москалева и Еремин встретятся с канадцами.

Семь лучших команд по итогам турнира квалифицируются на Олимпиаду 2022 года в Пекине. Если в семерку сильнейших попадет сборная Китая, то путевка на Игры достанется сборной, которая займет восьмое место. Чемпионат мира завершится 23 мая.

Керлинг

Чемпионат мира в дабл-миксте

Группа A

Австралия — Германия — 4:10

Италия — Россия — 8:5

Шотландия — Корея — 9:1

Чехия — Канада — 6:7

Венгрия — Испания — 8:4