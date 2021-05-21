Сборная России не вышла в плей-офф на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар
Российские керлингисты Анастасия Москалева и Александр Еремин проиграли команде Италии со счетом 5:8 в матче восьмого тура чемпионата мира среди смешанных пар, сообщает ТАСС.
Российская команда потерпела четвертое поражение при четырех победах и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. В плей-офф сыграют по три лучшие команды от каждой группы. В заключительном матче Москалева и Еремин встретятся с канадцами.
Семь лучших команд по итогам турнира квалифицируются на Олимпиаду 2022 года в Пекине. Если в семерку сильнейших попадет сборная Китая, то путевка на Игры достанется сборной, которая займет восьмое место. Чемпионат мира завершится 23 мая.
Керлинг
Чемпионат мира в дабл-миксте
Группа A
Австралия — Германия — 4:10
Италия — Россия — 8:5
Шотландия — Корея — 9:1
Чехия — Канада — 6:7
Венгрия — Испания — 8:4
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