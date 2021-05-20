Российские керлингисты одержали четвертую победу на чемпионате мира среди смешанных пар
Российские керлингисты Анастасия Москалева и Александр Еремин обыграли команду Испании со счетом 8:7 в матче седьмого тура чемпионата мира среди смешанных пар, который проходит в Абердине (Шотландия).
Эта победа стала для российской команды четвертой при трех поражений.
Россияне делят четвертое место в группе А со сборными Чехии и Германии.
21 мая российские керлингисты сыграют со сборной Италии.
Лучшая команда по итогам кругового турнира выйдет в полуфинал. Сборные, занявшие второе и третье места, проведут квалификационные матчи за выход в 1/2 финала с командами, которые в другой группе станут третьей и второй.
Российская сборная выступает на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями ВАДА.
Керлинг
Чемпионат мира в дабл-миксте
Группа A
Россия — Испания — 8:7
Канада — Шотландия — 5:8
Корея — Германия — 3:9
Венгрия — Австралия — 3:9
Чехия — Италия — 4:5
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