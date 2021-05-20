Российские керлингисты обыграли сборную Венгрии на чемпионате мира среди смешанных пар
16:07
Сборная России обыграла команду Венгрии (6:2) в матче чемпионата мира по керлингу среди смешанных пар. Соревнования проходят в Абердине (Шотландия).
Россию на турнире представляют Анастасия Москалева и Александр Еремин. Они одержали третью победу при трех поражениях.
Россияне выступают в группе А. В полуфинал напрямую выйдет лидер группы, а за еще одну путевку в 1/2 финала поспорят сборные, занявшие второе и третье места.
Путевку на Олимпиаду-2022 в Пекине по итогам турнира получат семь сборных.
Чемпионат мира в дабл-миксте
Группа A
Россия — Венгрия — 6:2
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