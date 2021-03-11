Российская керлингистка Сидорова в откровенном наряде рассказала об утренних ритуалах

Российская керлингистка Анна Сидорова 11 марта на своей странице в Instagram рассказала об утренних ритуалах.

«После будильника полежать минут пять еще с одним открытым глазом. Не понимаю тех, кто способен сразу вскочить с кровати. Обязательно душ — иначе не могу проснуться и хожу сонной мухой. Иногда ленюсь сушить волосы и хожу с мокрыми даже зимой (не повторяйте мой плохой пример). Чищу зубы ДО завтрака, хотя раньше я не могла так — вся еда после мятной пасты казалась невкусной, но, посмотрев одно научное видео, где показали наглядно сколько бактерий за ночь скапливается во рту, я резко изменила свое отношение. Не хочу, чтоб вместе с завтраком все они попадали ко мне внутрь», — написала Сидорова.

«Попить чистой воды до завтрака. Не меряю стаканами, просто пью сколько комфортно. Завтрак. Стараюсь не пропускать, только если очень опаздываю, что бывает в моей жизни. Прием витаминов (если пью)», — подытожила спортсменка.

Анна Сидорова — двукратная чемпионка Европы.