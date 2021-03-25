Сборная России по керлингу выступит под флагом ФКР

Сборная России по керлингу примет участие в чемпионатах мира в 2021 году под названием и флагом Федерации керлинга России (ФКР), сообщается на официальном сайте Всемирной федерации керлинга (WCF).

Национальная команду будет именоваться «Команда Федерации керлинга России» (The Russian Curling Federation Team, сокращенно — RCF). Также вместо российского флага будет использован логотип ФКР без текста или с использованием аббревиатуры RCF, а форма спортсменов не будет российский триколор и слово «Россия». На церемонии награждения вместо гимна России будет звучать альтернативная мелодия, которую определят позднее.

Напомним, что согласно вердикту CAS российские спортсмены не могут использовать флаг и гимн страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года.