Скончалась бывший главный тренер сборной России по керлингу Андрианова

Бывшая глава Федерации керлинга России (ФКР), экс-главный тренер сборной России по керлингу Ольга Андрианова скончалась в возрасте 70 лет.

«Федерация керлинга России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой», — говорится в заявлении организации.

Андрианова возглавляла ФКР с 2006 по 2010 год. Также она занимала пост главного тренера сборных команд России по керлингу с 1998-го по 2012-й.