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6 сентября, 11:41

Скончалась бывший главный тренер сборной России по керлингу Андрианова

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ольга Андрианова.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Бывшая глава Федерации керлинга России (ФКР), экс-главный тренер сборной России по керлингу Ольга Андрианова скончалась в возрасте 70 лет.

«Федерация керлинга России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой», — говорится в заявлении организации.

Андрианова возглавляла ФКР с 2006 по 2010 год. Также она занимала пост главного тренера сборных команд России по керлингу с 1998-го по 2012-й.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220906/andrianova-1814772317.html
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