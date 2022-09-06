Федерация керлинга России ежегодно будет проводить Кубок Андриановой
Глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев сообщил, что организация ежегодно будет проводить Кубок Ольги Андриановой.
Во вторник, 6 сентября, пресс-служба ФКР сообщила о том, что Андрианова скончалась в возрасте 70 лет.
«Мы будем проводить ежегодный Кубок Андриановой», — приводит слова Свищева ТАСС.
Андрианова возглавляла ФКР с 2006 по 2010 год. Также она занимала пост главного тренера сборных команд России по керлингу с 1998-го по 2012-й.
Источник: https://tass.ru/sport/15663813
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