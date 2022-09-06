Федерация керлинга России ежегодно будет проводить Кубок Андриановой

Глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев сообщил, что организация ежегодно будет проводить Кубок Ольги Андриановой.

Во вторник, 6 сентября, пресс-служба ФКР сообщила о том, что Андрианова скончалась в возрасте 70 лет.

«Мы будем проводить ежегодный Кубок Андриановой», — приводит слова Свищева ТАСС.

Андрианова возглавляла ФКР с 2006 по 2010 год. Также она занимала пост главного тренера сборных команд России по керлингу с 1998-го по 2012-й.