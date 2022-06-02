Крушельницкий объяснил, ради чего вернулся после дисквалификации за допинг

Керлингист Александр Крушельницкий, завоевавший бронзу на Олимпиаде-2018, рассказал, ради чего вернулся в спорт после четырехлетней дисквалификации.

— У вас есть какая-то глобальная цель, ради чего вы вернулись?

— Цели самые амбициозные! Керлинг помимо хобби всегда был еще для меня работой. Это все, чем я зарабатывал. Сейчас у меня есть семья, дочка. Поэтому хочу зарабатывать, занимаясь любимым делом. Это то, что я лучше всего могу.

— Олимпийские игры, чемпионат мира?

— Посмотрим, будут ли они для нас вообще. Пока загадывать очень тяжело, но, естественно, хочется везде проходить в состав, играть и выигрывать, как раньше.