Керлинг
Новости
Олимпиада
Главная
Керлинг

Сегодня, 20:30

Крушельницкий объяснил, ради чего вернулся после дисквалификации за допинг

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Крушельницкий.
Фото Global Look Press

Керлингист Александр Крушельницкий, завоевавший бронзу на Олимпиаде-2018, рассказал, ради чего вернулся в спорт после четырехлетней дисквалификации.

— У вас есть какая-то глобальная цель, ради чего вы вернулись?

— Цели самые амбициозные! Керлинг помимо хобби всегда был еще для меня работой. Это все, чем я зарабатывал. Сейчас у меня есть семья, дочка. Поэтому хочу зарабатывать, занимаясь любимым делом. Это то, что я лучше всего могу.

— Олимпийские игры, чемпионат мира?

— Посмотрим, будут ли они для нас вообще. Пока загадывать очень тяжело, но, естественно, хочется везде проходить в состав, играть и выигрывать, как раньше.

Александр Крушельницкий. Самый известный российский керлингист вернулся после дисквалификации

Сборная России по керлингу
Александр Крушельницкий
1
0
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
Волкову надо реабилитировать карьеру, иначе титула не видать. Лучший россиянин в UFC готовится к бою с мотивированным Розенстрайком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крушельницкий рассказал, почему больше не выступает с супругой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости