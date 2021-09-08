800 квадратных метров успеха

Министерство спорта России впервые приняло участие в работе Восточного экономического форума, представив уникальный павильон «Спорт — норма жизни».

На территории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке прошел VI Восточный экономический форум. Форум является одной из ведущих деловых площадок нашей страны, на которой традиционно присутствуют профильные министерства, государственные учреждения, частные организации, инвесторы, представители крупного бизнеса, делегаты иностранных государств. В этом году впервые в работе ВЭФ приняло участие Министерство спорта России, представив на знаковом для всей страны событии уникальный павильон «Спорт — норма жизни».

Место притяжения

Павильон располагался на территории специально возведенного выставочного комплекса «Улица Дальнего Востока» на набережной бухты Аякс кампуса Дальневосточного федерального университета. Это фантастически красивое место с открыточным видом на трехкилометровый Русский мост, связывающий Владивосток с одноименным островом. Павильон работал со 2 по 7 сентября и стал местом притяжения всех любителей здорового и активного образа жизни из числа гостей и делегатов форума, а также жителей Приморья. За время работы павильон посетили тысячи человек.

В торжественном открытии павильона «Спорт — норма жизни» приняли участие министр спорта России Олег Матыцин, руководитель федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, депутат Государственной думы Дмитрий Свищев, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, паралимпийские чемпионы Токио по фехтованию Александр Кузюков и Максим Шабуров, а также их тренеры.

«Впервые Министерство спорта Российской Федерации так активно принимает участие в Восточном экономическом форуме, — отметил Олег Матыцин. — Я горжусь тем, что сегодня во Владивостоке мы открываем павильон «Спорт — норма жизни» по-настоящему сплоченной командой. Спорт действительно становится нормой жизни. Дальневосточный федеральный округ очень гостеприимен, примером служит заключительный этап подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм в Токио, где наша команда успешно выступила».

Министр спорта на церемонии открытия павильона отдельно отметил важность единства для решения главных задач.

«Мы максимально открыты для взаимодействия с коллегами. Только в единой команде с регионами, министерствами, федерациями, Олимпийским и Паралимпийским комитетами мы сможем решить задачи по развитию спорта, которые перед нами ставят президент и Правительство Российской Федерации», — сказал глава спортивного ведомства.

Павильон «Спорт — норма жизни». Фото ВЭФ Министерство спорта РФ

90-летие ГТО

Одна из важнейших задач — вовлечение в спорт максимального количества жителей нашей страны — модерируется с помощью федерального проекта «Спорт — норма жизни», который является частью национального проекта «Демография». Задача проекта — к 2030 году увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России до 70 процентов. Проект функционирует с января 2019 года. За два с половиной года работы проекта ключевой показатель уже превысил 45 процентов. Организаторы серьезно потрудились над тем, чтобы павильон «Спорт — норма жизни» на форуме соответствовал такой высокой задаче.

Под крышей Дома спорта нашлось место для площадок деловой программы, многочисленных зон активности, где были представлены все олимпийские виды спорта, а также площадки, посвященной реализации проекта «Спорт — норма жизни». Все зоны были в свободном доступе для всех гостей. Площадь павильона составила более 800 квадратных метров. Кроме того, в павильоне на отдельной локации была сконструирована полноценная спортивная зона для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». К зоне ГТО примыкала выездная экспозиция Государственного музея спорта, которая представила на обозрение общественности редчайшие спортивные экспонаты, в том числе раритетные значки и кубки ГТО. Выставка была приурочена к 90-летней истории движения ГТО в России. Здесь же, в музее, была выставлена золотая олимпийская медаль, добытая в Токио российским борцом греко-римского стиля Мусой Евлоевым.

Деловая часть работы Дома спорта проходила со 2 по 4 сентября. Она вместила многочисленные панельные сессии, интервью, обсуждения, прямые онлайн включения. В рамках деловой программы были рассмотрены вопросы профессионального, массового, студенческого, детско-юношеского спорта, цифровой трансформации сферы физической культуры, внедрения опыта и технологий спортивных вузов в спорт высоких достижений, подведены итоги выступления Олимпийской и Паралимпийской сборных России и многое другое.

Олег Матыцин представил павильон «Спорт — норма жизни». Фото ВЭФ Министерство спорта РФ

Одна комната не вместит всех чемпионов

2 сентября состоялись подписания соглашений Министерства спорта России с Федеральным агентством по делам молодежи, правительством Чукотского федерального округа.

3 сентября на территории павильона «Спорт — норма жизни» был настроен телемост Владивосток — Токио. Министр спорта России Олег Матыцин в режиме онлайн пообщался с чемпионами Паралимпийских игр и шефом миссии команды России Павлом Рожковым. Павел Алексеевич после приветственных слов извинился за то, что не все чемпионы смогли поместиться в комнате. «Нет такой комнаты, в которой бы поместились все российские чемпионы», — ответил Олег Васильевич.

Паралимпийские игры в Токио стали лучшими для сборной России за все время участия. В Японии наши атлеты завоевали в общей сложности 118 медалей: 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых.

«Поздравляем с победами! В очень сложных условиях готовилась наша сборная к Паралимпийским играм в Токио, — отметил глава спорта России. — Когда мы вас провожали, я ощущал эту энергетику побед от команды и ощущаю её до сих пор. Низкий поклон вам, огромная благодарность за победы, за ваше превосходное выступление, каждый из вас демонстрирует абсолютный героизм в спорте и жизни».

Из Владивостока к товарищам по сборной обратился двукратный паралимпийский чемпион Токио по фехтованию Александр Кузюков, вернувшийся из столицы Японии ранее и принявший участие в открытии павильона: «Паралимпийские игры — это действительно праздник жизни. И мы все этот праздник дополняем. Наша команда — лучшая! Слава богу, что этот праздник жизни проходит вместе с нами. Мы не просто команда, мы — единая семья, где каждый спортсмен поддерживает друг друга».

Олег Матыцин представил павильон «Спорт — норма жизни». Фото ВЭФ Министерство спорта РФ

Главное — любить то, что вы делаете

В Доме спорта также состоялась презентация заявки Владивостока на проведение VII международных спортивных игр «Дети Азии» в 2022 году. В представлении административного центра Приморья приняли участие министр спорта России Олег Матыцин, мэр Владивостока Константин Шестаков, министр спорта Приморья Жан Кузнецов, президент Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов. «Город очень нуждается в международных спортивных, культурных мероприятиях. И мы готовы обеспечить и организовать мероприятие по самым высоким стандартам», — сказал Константин Шестаков.

Игры «Дети Азии» проводятся каждые четыре года с 1996 года под патронажем Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО. Они были организованы в ознаменование 100-летия современного олимпийского движения по инициативе первого президента Якутии Михаила Николаева. В программу игр включены как олимпийские, так и неолимпийские виды спорта. После себя Игры оставляют спортивное наследие, в число которых входят построенные или модернизированные спортсооружения, нужные для подготовки новых спортсменов и обеспечения работы секций массового спорта.

Деловая программа павильона завершалась панельной сессией «Социальный лифт: от спортивной школы к олимпийским медалям». Героем этой сессии стал гимнаст Алексей Немов. Легендарный атлет рассказал о своей жизни, пути в спорте, о вечной нехватке денег в детстве и спортивных мечтах, которые воплотились в жизнь. Четырехкратный олимпийский чемпион признался, что именно благодаря спорту он выбился в люди, стал тем, кто он есть сейчас.

Во время сессии Немов вспомнил о эпизоде на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. Тогда он великолепно выполнил свою сложнейшую программу на перекладине, допустив только одну помарку — оступился при приземлении. И получил незаслуженно низкие баллы.

Несправедливость судей по отношению к российскому спортсмену объединила всех болельщиков, сидевших в тот день на трибунах олимпийской арены. Негодование было огромным! 12 тысяч зрителей из самых разных стран встали на защиту Немова, не позволяя продолжить соревнования. Судьи были даже вынуждены пересмотреть баллы. Это не помогло. Следующий участник получил возможность выступить только после того, как сам Алексей попросил зал о тишине. Та Олимпиада была проиграна, но поражение вошло в историю как высшее проявление спортивного духа!

И вот, выступая в павильоне «Спорт — норма жизни» по прошествии лет, Алексей Немов всем присутствующим, в числе которых были и юные спортсмены, сказал важные слова: «Самое главное — любить то, что вы делаете. Так сильно любить, чтобы никто не мог сбить с пути. Будьте сильными. Всегда оставайтесь людьми».