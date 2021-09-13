В Казани прошел международный форум «Россия — спортивная держава».

В выставочном центре «Казань Экспо» с 8 по 10 сентября проходил IX Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава», одно из важнейших событий спортивной и общественной жизни страны. Это не просто «еще один форум». Это — настоящая «Выставка достижений спортивного хозяйства».

Центральное событие

В рамках деловой программы форума состоялись пленарное заседание, посвященное «Стратегии-2030», и ряд тематических круглых столов, панельных дискуссий и сессий по обсуждению ключевых вопросов спортивной повестки. Одновременно с этим в выставочном блоке и спортивном парке «Казань Экспо» было представлено около ста локаций. Среди них — стенды региональных и всероссийских спортивных федераций, производителей спортивного оборудования и экипировки, крупных спортивных событий, которые пройдут в России в ближайшем будущем, а также субъектов РФ. На каждом из них демонстрировали достижения и представляли планы на перспективу.

Например, на площадке «Спорт Татарстана» были представлены флагманы республиканского спорта — хоккейный «Ак Барс», футбольный «Рубин», гоночный «КАМАЗ-мастер» и другие коллективы, укрепляющие реноме Татарстана как одного из самых спортивных регионов России. По соседству, на стенде Омской области, выставили завоеванный «Авангардом» Кубок Гагарина, ФИСУ встречала гостей на стенде Всемирных студенческих игр, которые пройдут в 2023 году в Екатеринбурге, а в павильоне ГТО шумно праздновали 90-летие легендарного комплекса. И это лишь малая часть выставочной части форума.

Но центральной площадкой «Спортивной державы» все же стал стенд федерального проекта «Спорт — норма жизни» Министерства спорта Российской Федерации. Именно здесь состоялась одна их самых главных церемоний первого дня работы форума — одновременное открытие 16 новых спортивных объектов в 13 регионах страны, которое прошло в формате телемоста.

В открытии стенда приняли участие министр спорта Олег Матыцин, помощник Президента РФ Игорь Левитин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. К ним в режиме видео-конференц-связи присоединился вице-премьер Дмитрий Чернышенко. На связь вышли представители регионов, в которых открылись объекты спортивной инфраструктуры. Все новые спортивные объекты были построены в рамках проекта «Спорт — норма жизни», одна из задач которого — развитие спортивной инфраструктуры по всей стране. И задача эта успешно выполняется.

«Очень важно, что в рамках форума мы открываем объекты, которые построены в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» и национального проекта «Демография». Желаю удачи, здоровья и чтобы спорт действительно стал нормой жизни. Абсолютно уверен, что этот проект очень востребован, мы видим улыбки детей, уверен, что он с успехом даст нам реализовать задачи, поставленные Президентом Российской Федерации, которые определены в стратегии до 2030 года», — отметил во время церемонии министр спорта РФ Олег Матыцин.

Спортивные объекты — для всех

Почетные гости форума «Россия — спортивная держава» открыли универсальный спортивный зал в городе Кукморе Республики Татарстан и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Казани. «Наша цель — чтобы во всех населенных пунктах Татарстана были современные спортивные объекты, доступные для населения. В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» в республике построено уже 12 спортивных объектов. Надеемся, что реализация данного проекта будет продолжена», — отметил во время церемонии президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В городском округе Аргун Чеченской Республики заработал ФОКОТ с футбольным полем и беговыми дорожками. В Ижевске стал доступен плавательный бассейн. Поселок Красные Ткачи неподалеку от Ярославля теперь имеет физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортзалом и тренажерным центром.

В Красноярском крае открыли физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Сухобузимское и крытую спортивную площадку в Курагинском районе. Тверская область приросла пятью стрелковыми галереями в спортивном центре «Березион», а Воронеж — ФОКом для занятий спортивной гимнастикой. Во Владикавказе в эксплуатацию запустили тренировочный центр подготовки по спортивной борьбе, в ауле Адыге-Хабль в Карачаево-Черкесии — физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом, в городе Кировске Мурманской области — административно-спортивный комплекс специализированной горнолыжной ДЮСШ.

В городе Шиханы Саратовской области открылись спортивно-оздоровительный комплекс и ФОКОТ, а на западе России, в Калининграде, появился спортивный комплекс с бассейном олимпийского класса и спортивными залами для «сухого плавания», стрельбы, фехтования и фитнеса. В открытии комплекса в Калининграде, кстати, принял участие и посол проекта «Спорт — норма жизни» призер Олимпийских игр пловец Сергей Фесиков, который провел мастер-класс для юных спортсменов.

Наконец, в Калуге открылся Дворец спорта с ледовой площадкой и бассейном.

В ходе уникальной церемонии (не всякий раз единовременно открывается столько спортивных объектов) Дмитрий Чернышенко сказал: «Это доказательство того, что инфраструктура развивается. До конца года будет введено в эксплуатацию почти 70 спортивных объектов. В следующем году в планах ввод более 110 физкультурно-оздоровительных комплексов».

Вице-премьер поздравил жителей страны с тем, что проект «Спорт — норма жизни» успешно реализуется в регионах. И пожелал всем активно пользоваться новыми бассейнами, тренажерными и фитнес-залами и ледовыми площадками.

«Значение этих объектов для жителей поселков и городов в регионах сложно переоценить. К примеру, Дворец спорта в Калуге — единственный объект подобного уровня в регионе. Он позволит обеспечить непрерывный тренировочный процесс по ледовым и водным видам спорта, проводить на территории области соревнования международного уровня, а также привлечь граждан всех возрастов к занятиям физической культурой и спортом. В Республике Удмуртия немало перспективных пловцов. И современный 50-метровый бассейн даст возможность проводить полноценные тренировки и, уверен, вырастить новое поколение чемпионов», — сказал Чернышенко.

Большие задачи

Новые спортивные объекты будут способствовать достижению главной цели федерального проекта «Спорт — норма жизни» — увеличить к 2030 году долю занимающихся спортом россиян до 70 процентов.

В рамках форума на стенде «Спорт — норма жизни» состоялись презентации различных перспективных проектов в сфере физической культуры и спорта, а также подписания соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между регионами, спортивными и образовательными организациями, направленные на всестороннее развитие спорта.

В гости к проекту «Спорт — норма жизни» приходили и звездные спортсмены, которые на площадке Минспорта обсуждали свои спортивные проекты и делились опытом с коллегами. Например, стенд посетили двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова и пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, амбассадор проекта «Спорт — норма жизни», продвигающая спорт не только своей работой, но и личным примером.

Перед российским спортом — профессиональным и массовым — стоят большие задачи. Способы их решения и были обсуждены на форуме «Россия — спортивная держава».