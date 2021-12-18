Специальный приз «Сила в движении», учрежденный футбольным клубом «Динамо-Москва» в рамках национальной премии комментаторов «Голос спорта», достался именитому журналисту Виктору Гусеву.

Торжественная церемония вручения III Национальной премии спортивных комментаторов «Голос спорта» продолжается в Олимпийском комитете России. Партнером премии второй год подряд является московское «Динамо». Динамовцы не только учредили собственную премию «Сила в движении», но и активно участвуют в благотворительной помощи ветеранам профессии.

— Это, наверное, лучшее, что могло случиться со мной нынешним вечером, — сказал Гусев, которому приз вручил легендарный динамовский вратарь Владимир Пильгуй. — Этим рукам я когда-то аплодировал своими руками. Наша премия когда-то возникла как хорошая альтернатива «ТЭФИ». И огромное спасибо «Динамо» за этот приз.

Лучшим комментатором года по версии спортивных СМИ был выбран Владимир Стогниенко, получивший приз имени Владимира Маслаченко, в номинации «Лучший комментатор по версии руководителей спортивных федераций» победил Сергей Курдюков.