Обладателем Национальной премии «Голос спорта» в номинации «Лучший репортаж», за которую вручается приз Евгения Майорова, стал Александр Шмурнов, прокомментировавший матч футбольной Лиги Европы между московским «Спартаком» и итальянским «Наполи».

А победу в категории «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу» стал Константин Генич, получивший приз имени Владимира Перетурина. В борьбе за него он обошел Владимира Стогниенко и Дениса Казанского.

— Конечно, в такой конкуренции выиграть у Казанского и Стогниенко — очень здорово, ведь я вообще не понимаю, как кому-то можно сейчас обыграть Стогниенко, — сказал Генич. — Благодарю коллег за доверие. Когда я увидел расписание своей работы на Евро, там стояла трансляция матча Бельгия — Финляндия, игравшегося параллельно со встречей России и Дании. И я спросил руководство, кто вообще будет смотреть эту игру. А мне ответили — сделай так, чтобы люди смотрели. И видимо, академики тот матч точно увидели и оценили.

Премия «Голос спорта» вручается в третий раз. В нынешнем году лучших называют в 16 номинациях.