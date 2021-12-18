Обладателем национальной премии «Голос спорта» как лучший комментатор прошедших Олимпийских игр в Токио, получившим приз имени Алексея Буркова, стал Дмитрий Губерниев. Вручать эту награду на сцену в Олимпийском комитете России вышла двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

Лучшей женщиной-комментатором по итогам года была признана Ольга Богословская. Она получила приз имени Нины Ереминой из рук прославленной синхронистки, трехкратной олимпийской чемпионки Аллы Шишкиной.

А еще одна олимпийская чемпионка Маргарита Мамун сама стала лауреатом премии имени Юрия Розанова за лучший дебют года. Напомним, прошлым летом она комментировала из Токио соревнования по художественной гимнастике.