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Губерниев — лучший комментатор Олимпиады в Токио, Мамун — дебют года

18:04
Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Обладателем национальной премии «Голос спорта» как лучший комментатор прошедших Олимпийских игр в Токио, получившим приз имени Алексея Буркова, стал Дмитрий Губерниев. Вручать эту награду на сцену в Олимпийском комитете России вышла двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

Лучшей женщиной-комментатором по итогам года была признана Ольга Богословская. Она получила приз имени Нины Ереминой из рук прославленной синхронистки, трехкратной олимпийской чемпионки Аллы Шишкиной.

А еще одна олимпийская чемпионка Маргарита Мамун сама стала лауреатом премии имени Юрия Розанова за лучший дебют года. Напомним, прошлым летом она комментировала из Токио соревнования по художественной гимнастике.

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Антон Бабошин все материалы автора
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