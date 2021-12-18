Губерниев — лучший комментатор Олимпиады в Токио, Мамун — дебют года
18:04
Обладателем национальной премии «Голос спорта» как лучший комментатор прошедших Олимпийских игр в Токио, получившим приз имени Алексея Буркова, стал Дмитрий Губерниев. Вручать эту награду на сцену в Олимпийском комитете России вышла двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.
Лучшей женщиной-комментатором по итогам года была признана Ольга Богословская. Она получила приз имени Нины Ереминой из рук прославленной синхронистки, трехкратной олимпийской чемпионки Аллы Шишкиной.
А еще одна олимпийская чемпионка Маргарита Мамун сама стала лауреатом премии имени Юрия Розанова за лучший дебют года. Напомним, прошлым летом она комментировала из Токио соревнования по художественной гимнастике.
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