В субботу Рабинер представит книгу "Федор Черенков" в магазине на Новом Арбате

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер и его коллега Владимир Галедин в эту субботу представят читателям книгу "Федор Черенков", которую они выпустили в издательстве "Молодая гвардия" в рамках знаменитой серии "Жизнь замечательных людей".

20 июля в 15.00 состоится презентация произведения в центральном книжном магазине "Дом книги" на Новом Арбате. Болельщики смогут не только услышать историю создания книги и задать Рабинеру и Галедину интересующие их вопросы, но и увидеть нарезку лучших голов и передач Черенкова, а также услышать запись голоса легендарного футболиста, ушедшего из жизни пять лет назад.

