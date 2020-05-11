В Москве ограбили квартиру бывшей жены Олега Дерипаски

В Москве из квартиры бывшей жены миллиардера Олега Дерипаски украли драгоценности и деньги на 50 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Baza. Воры проникли в жилье в центре столицы в ночь с 9 на 10 мая.

Преступники распилили сейф, стоявший в одной из комнат. Женщина заявила, что не помнит точно, что лежало в сейфе.

По оценкам Forbes, в 2018 году состояние Полины Юмашевой составляло 500 миллионов долларов. В 2001 году она вышла замуж за бизнесмена Олега Дерипаску, однако в 2018 году супруги развелись. Она входит в комитет РФС по женскому футболу. Ранее числилась в молодежной сборной России по теннису.