В Китае рассматривают версию, что коронавирус завезли американские спортсмены

Министерство здравоохранения Китая рассматривает версию, что нулевым зараженным коронавирусом мог стать американский спортсмен, выступавший на Всемирных военных играх в Ухане, сообщает Marca.

По сведениям издания, такую версию впервые предложил представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

Китайские власти обратили внимание на то, что на прошедших в октябре 2019 года в Ухане Всемирные военные игры несколько американских спортсменов были госпитализированы с признаками «странной пневмонии».