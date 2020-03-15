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В Китае рассматривают версию, что коронавирус завезли американские спортсмены

11:20
Министерство здравоохранения Китая считает, что американские спортсмены могли завести коронавирус. Фото AFP
Министерство здравоохранения Китая считает, что американские спортсмены могли завести коронавирус. Фото AFP
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Министерство здравоохранения Китая рассматривает версию, что нулевым зараженным коронавирусом мог стать американский спортсмен, выступавший на Всемирных военных играх в Ухане, сообщает Marca.

По сведениям издания, такую версию впервые предложил представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

Китайские власти обратили внимание на то, что на прошедших в октябре 2019 года в Ухане Всемирные военные игры несколько американских спортсменов были госпитализированы с признаками «странной пневмонии».

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