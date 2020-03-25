Татьяна Навка: «Звонила подруга из США. Там из-за вируса закрыто почти все, нет масок и антисептиков»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о ситуации в США, сложившейся в связи с пандемией коронавируса.

— Дорогие мои подписчики, хотела бы сегодня поговорить об ответственности в период пандемии, — написала в своем Instagram Навка. — Сегодня мне звонила подруга, которая проживает в США, спортсменка, пловчиха, с рассказом о том, что ещё три недели назад, когда им рассказывали о вирусе, методах безопасности, все смеялись и продолжали общение, многие студенты уехали домой и заразили своих бабушек и дедушек, но сегодня у них закрыты почти все организации, работают только магазины первой необходимости, нет масок, антисептика и туалетной бумаги, на улицах почти нет людей, нельзя выходить, не так, как в Италии, но запрет введён. Скорая помощь перегружена, даже частные центры, получить помощь сложно.

Она сама заболела, у неё была вторая волна, когда её накрыло спустя пять дней, лихорадило с температурой, в полусознательном состоянии. Произошло это резко, ещё вчера она бегала по централ парку и прекрасно себя чувствовала, а уже на утро проснулась с лихорадкой, температурой и ужасным тяжелым состоянием. Еле выбралась из этого. Поэтому увидев новости из России, ролик, как наш президент посещал инфекционную больницу, она позвонила мне, если хотите это был крик-души, крик-предупреждение. Потому что пока всё не так плохо, пока ситуацию можно контролировать, то к этому нужно подойти без паники, серьёзно и с осознанным пониманием того, что необходимо выполнять рекомендованные меры по предупреждению и безопасности.

Я посмотрела статистику, на данный момент США занимает третье место в мире по количеству заражённых в мире, уступая только Китаю и Италии, при том, что вирус пришёл к ним позже. И это тот рейтинг, в котором очень бы хотелось, чтобы Россия, занимала одно из последних мест! Поэтому будьте внимательны, ответственны, берегите себя, своих родных и близких!

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 422 959 человек. Умерших — 18 907, выздоровевших — 109 144. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

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Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список