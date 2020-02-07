Суд перевел заседание по иску Глушакова в закрытый режим
13:32
Никулинский районный суд Москвы перевел заседание по иску полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова к бывшей жене Дарье в закрытый режим, сообщает «РИА Новости».
Решение принято по просьбе представителя 33-летнего хавбека, после чего представители СМИ были удалены из зала. Сам Глушаков и его бывшая жена на заседание не явились.
Денис Глушаков: «Я такой, какой есть. Открытый, честный и справедливый»
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