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Суд перевел заседание по иску Глушакова в закрытый режим

13:32
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Никулинский районный суд Москвы перевел заседание по иску полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова к бывшей жене Дарье в закрытый режим, сообщает «РИА Новости».

Решение принято по просьбе представителя 33-летнего хавбека, после чего представители СМИ были удалены из зала. Сам Глушаков и его бывшая жена на заседание не явились.

Денис Глушаков: «Я такой, какой есть. Открытый, честный и справедливый»

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200207/1564394008.html

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