Суд перевел заседание по иску Глушакова в закрытый режим

Никулинский районный суд Москвы перевел заседание по иску полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова к бывшей жене Дарье в закрытый режим, сообщает «РИА Новости».

Решение принято по просьбе представителя 33-летнего хавбека, после чего представители СМИ были удалены из зала. Сам Глушаков и его бывшая жена на заседание не явились.

Денис Глушаков: «Я такой, какой есть. Открытый, честный и справедливый»