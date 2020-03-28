Собчак высказалась о падении рейтинга «Матч ТВ»

Телеведущая Ксения Собчак отметила падение рейтингов «Матч ТВ».

В Telegram Собчак опубликовала скрин новости о том, что «Чик-зарядка» на канале «Карусель» стала самой рейтинговой спортивной программой недели.

«Даже «Карусель» обошла «Матч ТВ», — написала Собчак в Telegram.

Из-за пандемии коронавируса были отменены практически все спортивные соревнования по всему миру.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

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