Шварценеггер рассказал о нападении на него в ЮАР

Известный американский актер и политик, бывший культурист Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент в ЮАР.

Шварценеггер прибыл в Сандтон, чтобы выступить судьей на местном спортивном соревновании. Пока 71-летний американец раздавал автографы, неизвестный мужчина подбежал к нему сзади и в прыжке ударил ногой в спину. Причины такого пока поведения неизвестны.

- Спасибо за беспокойство, но волноваться не о чем. Я подумал, что на меня напирает толпа - такое часто бывает, - написал знаменитый актер в Твиттере. - Я понял, что меня ударили только когда посмотрел видео. Я рад, что этот идиот не прервал мою трансляцию в Snapchat.