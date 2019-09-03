Россиянин Кулиев установил мировой рекорд по вису на двух пальцах

Россиянин Рафаэль Кулиев, проживающий в Улан-Удэ, установил мировой рекорд по вису на турнике на двух пальцах.

Рекорд составил 1 минуту 15 секунд, вес спортсмена — 85 кг.

— Это абсолютный рекорд планеты, прошлый был 47 секунд, но его вес был менее чем 80 кг. Он был обладателем самого сильного пальца планеты, теперь это звание принадлежит мне, — цитирует Кулиева «Байкал-Daily».

Рафаэль Кулиев уже трижды устанавливал рекорды России. В первый раз он установил рекорд по подтягиваниям за один подход на двух пальцах. Ему удалось это сделать 16 раз. В конце 2018 года он сделал становую тягу штангой в 120 килограммов одной левой рукой, то есть он из полусогнутого положения потянул гриф с блинами к поясу. В третий раз спортсмен попал в Книгу рекордов России, когда поднял одной рукой человека, весящего 86 килограммов.