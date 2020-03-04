Министр спорта РФ не видит в коронавирусе угрозу соревнованиям в России

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что не видит угрозы проведению спортивных мероприятий из-за вспышки коронавируса в Европе.

— Мы проводим ежедневный мониторинг ситуации, — цитирует «РИА Новости» Матыцина. — Сегодня мы не видим рисков отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса, но осознаем всю сложность ситуации, поэтому на уровне регионов, городов и федеральном уровне работаем очень слаженно, обмен информацией происходит оперативно. Мы, безусловно, будем отслеживать ситуацию ежедневно. Профилактика и контроль состояния спортсменов — наш приоритет. На базах работаем с Роспотребнадзором, ФМБА, Минздравом для того, чтобы минимизировать риски заражения наших спортсменов. В случае возникновения каких-то тревог, либо заболеваний, даже не связанных с коронавирусом, считаю, что наши медицинские службы обладают всеми знаниями и оборудованием, чтобы выйти из любой ситуации. Все обеспокоены нестабильной ситуацией по коронавирусу, но мы уже предприняли значительные меры, которые позволяют профилактически минимизировать риски.