Колобков считает, что Россия может дать многое мировому спортивному сообществу

Министр спорта РФ Павел Колобков? во время выступления на форуме «Россия — спортивная держава», который проходит в Нижнем Новгороде, отметил, что Россия может дать множество нововведений для мирового спортивного сообщества, сообщает ТАСС.

— Мир стал единым, мы должны работать в единой правовой парадигме, — приводит слова Колобкова ТАСС. — Мы тоже многое можем дать миру — систему Fan ID, волонтерское движение, которое стало трендом в России. Перечислять можно многое.

Мы идем в ногу со всеми отраслями, мы перешли на проектное управление. Многие регионы на него переходят, жизнь становится быстрее, нам нужно соответствовать. Спорт становится глобальной задачей, не только соцзадачей, это и область экономики. Совет ЮНЕСКО задумался о защите прав спортсменов, тема стала глобальной.