Клубы и федерации ушли на карантин. Все меняют логотипы из-за коронавируса
Спортивные клубы и федерации начали новый флешмоб и массово меняют логотипы в связи с коронавирусом, призывая поклонников не выходить на улицу и мешать распространению болезни. Логотипы помещаются в домик и символизируют необходимость оставаться дома.
#НовыйАватар pic.twitter.com/lUGQsPSYBQ— ХК Ак Барс (@hcakbars) March 26, 2020
#НовыйАватар pic.twitter.com/3E3GjDiGKh— «Рубин» Казань (@fcrk) March 26, 2020
Друзья, оставайтесь, пожалуйста, дома в это непростое время. Берегите здоровье — свое и близких людей! ?? pic.twitter.com/VV3A8jI6BB— Биатлон России (@russianbiathlon) March 26, 2020
#ДинамоДома pic.twitter.com/1GpYWCFQ7N— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) March 26, 2020
Друзья, @zenit_spb @zenitbasket @cskabasket @pfc_cska @FCKrasnodar @rostovfc @fcsm_official @hcsalavat @hclokomotiv @hcSKA @spartak_hc @hcavangardomsk @fclokomotiv вы с нами? pic.twitter.com/axsETvK46g— Зенит-Казань?? (@volleyzenit) March 26, 2020
Волейбольный «Факел»:
? Берегите себя!!!#stayhome pic.twitter.com/oWNmhyKloG— fakelvolley (@fakelvolley) March 26, 2020
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.
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