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Клубы и федерации ушли на карантин. Все меняют логотипы из-за коронавируса

14:24
Измененный логотип «Ак Барса». Фото Twitter «Ак Барса»
Измененный логотип «Ак Барса». Фото Twitter «Ак Барса»
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Спортивные клубы и федерации начали новый флешмоб и массово меняют логотипы в связи с коронавирусом, призывая поклонников не выходить на улицу и мешать распространению болезни. Логотипы помещаются в домик и символизируют необходимость оставаться дома.

«Ак Барс»:

ФК «Рубин»:

Союз биатлонистов России:

ХК «Динамо»:

«Зенит-Казань»:

Волейбольный «Факел»:

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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