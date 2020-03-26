Клубы и федерации ушли на карантин. Все меняют логотипы из-за коронавируса

Спортивные клубы и федерации начали новый флешмоб и массово меняют логотипы в связи с коронавирусом, призывая поклонников не выходить на улицу и мешать распространению болезни. Логотипы помещаются в домик и символизируют необходимость оставаться дома.

«Ак Барс»:

ФК «Рубин»:

Союз биатлонистов России:

Друзья, оставайтесь, пожалуйста, дома в это непростое время. Берегите здоровье — свое и близких людей! ?? pic.twitter.com/VV3A8jI6BB — Биатлон России (@russianbiathlon) March 26, 2020

ХК «Динамо»:

«Зенит-Казань»:

Волейбольный «Факел»:

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список