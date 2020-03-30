Журналист Георгий Кудинов, заразившийся коронавирусом в Италии, рассказал о тяжелой ситуации с пандемией в стране. Италия — один из основных очагов заражения коронавирусом.

— На сегодня день все клиники на севере Италии — рассадники болезни. Даже если ты окажешься здоровым и тест на коронавирус будет отрицательным, оттуда можешь выйти уже зараженным, — заявил Кудинов. — Это не шутки. Больницы брошены на произвол судьбы. Огромное количество инфицированных и дикая смертность — все оттуда.

Это как реактор. Рвануло именно в больницах. Там не хватает фильтров для отделения зараженных от тех, кто не инфицирован. Каждый второй медик или санитар — носитель коронавируса. Только им не дают делать тесты.

— Почему?

— Видимо, понимают, что если пробы окажутся положительными, то работать станет некому. Это реально страшно. Все очень похоже на какое-то военное положение. (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Кудинова

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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