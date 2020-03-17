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Источник: все футбольные, хоккейные и баскетбольные мероприятия на территории России отменены до 10 апреля

13:37
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Все футбольные, хоккейные и баскетбольные мероприятия, проходящие на территории России, отменены до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, сообщает «Коммерсантъ FM». Сообщается, что это касается всех соревнований на уровне всех дивизионов.

Ранее, 16 марта Министерство спорта РФ рекомендовало ограничить в стране проведение спортивных мероприятий всероссийского значения, которые не являются отборочными к Олимпийским играм, из-за распространения коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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