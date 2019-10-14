Источник: сын депутата и бывшей судьи задержан по обвинению в убийстве экс-биатлониста

Андрей Шилов, сын председателя Емельяновского поселкового совета депутатов Ивана Шилова и бывшей судьи в Емельяновском районе, задержан по обвинению в убийстве биатлониста Дмитрия Сисигина, утверждает телеграм-канал Mash.

Помимо него, в СИЗО был помещен его приятель Сергей Шмелев.

Ранее стало известно, что два жителя до смерти избили 31-летнего Сисигина в его собственной квартире.

У Дмитрия возникла ссора с молодыми людьми в клубе, они его избили, однако затем помогли добраться до его квартиры. В квартире они продолжили избивать мужчину и снимали все на видео. Трагедия произошла в сентябре, через 22 дня Дмитрий скончался в больнице.

Сам председатель Емельяновского поселкового совета депутатов Иван Шилов назвал информацию ложной и отказался от комментариев.

В ролике, выложенном в сети, Андрей Шилов сразу после избиения кричит: «Я сделал всё, эта сучка в крови, у меня так рука опухла, я убил его, ***».

СК установил, что один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Отмечается, что погибший был дважды судим за продажу наркотиков в особо крупном размере.