Два мужчины убили спортсмена и сняли все на видео (18+)

Два жителя Красноярска до смерти избили биатлониста Дмитрия Сисигина в его собственной квартире, сообщает ngs24.ru. В декабре ему бы исполнилось 32 года.

По информации источника, Дмитрий был знаком с убийцами. У них возникла ссора в клубе, где его избили, однако затем довели до квартиры. В квартире они продолжили избивать мужчину и снимали все на видео. Трагедия произошла в сентябре, через 22 дня Дмитрий скончался в больнице.

На видео, которое снимали молодые люди, видно, что в квартире присутствует еще один подозреваемый — Сергей Шмелев, который сейчас сидит в СИЗО. Один из предполагаемых убийц — Андрей Ш. — на свободе. В сети распорстраняется информация, что его отец — председатель Емельяновского поселкового совета депутатов Иван Шилов, а мать — бывшая судья в Емельяновском районе.

Сам Иван Шилов назвал информацию ложной и отказался от комментариев.

Издание также связалось с Андреем Ш., который снимал видео с окровавленным лицом.

— Видео много делают, я не хочу сейчас что-то оглашать — это все сейчас пойдет опять в Интернет. Пусть следствие этим займется, — сказал мужчина.