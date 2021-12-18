Ассоциация комментаторов наградила ветеранов

Российская ассоциация спортивных комментаторов при поддержке Олимпийского комитета России и активном участии футбольного клуба «Динамо» наградила заслуженных ветеранов комментаторского цеха и телевидения Николая Попова и Яна Садекова в ходе церемонии вручения премии спортивных комментаторов «Голос спорта».

— Есть коллеги, учителя, которым мы многим обязаны, — сказал один из руководителей РАСК Алексей Ефимов. — Время неумолимо, мы все взрослеем, люди уходят от нас. И сегодня мы объявляем о создании фонда поддержки ветеранов отечественного телевидения.

Напомним, что премию «Голос спорта» в нынешнем году вручали уже в третий раз. Лучших выбирали в 16 номинациях, а в главной из них победу отпраздновал Денис Казанский.