В Москве назвали имена лучших комментаторов страны

В числе лауреатов III Национальной премии спортивных комментаторов «Голос спорта», прошедшей в здании Олимпийского комитета России, оказались такие известные журналисты, как Владимир Стогниенко, Константин Генич, Дмитрий Губерниев, Сергей Курдюков и другие.

Победу в главных номинациях праздновали Денис Казанский и Александр Шмурнов, а приз зрительских симпатий достался Алексею Попову.

Все лауреаты III Национальной премии спортивных комментаторов «Голос спорта»:

Премия «Народный голос спорта» — Алексей Попов

Премия Владимира Перетурина «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу» — Константин Генич

Премия Алексея Буркова «Лучший комментатор Олимпийских игр в Токио» — Дмитрий Губерниев

Премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК» — Денис Казанский

Премия Николая Озерова «Лучший спортивный комментатор по версии руководителей спортивных организаций» — Сергей Курдюков

Премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ» — Владимир Стогниенко

Премия Нины Ерёминой «Женский голос спорта» — Ольга Богословская

Премия Евгения Майорова «Лучший репортаж» — Александр Шмурнов

Премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж» — Роман Гутцайт и Леонид Слуцкий

Премия Юрия Розанова «Новый голос спорта» — Маргарита Мамун

Премия Александра Иваницкого «Голос спорта — страна» — Константин Перминов и Дмитрий Рыбьяков

Специальный приз «Золотой голос» — Юрий Розанов

Специальный приз «Голос профессии» — «Коммент шоу»

Специальный приз РАСК «Чемпион» — Мария Киселева

Специальный приз «Сила в движении» — Виктор Гусев

Совместная акция РАСК, Олимпийского комитета России и футбольного клуба «Динамо-Москва»:

Чествование ветеранов профессии — Николай Попов, Ян Садеков и Борис Майоров