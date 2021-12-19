В Москве назвали имена лучших комментаторов страны
В числе лауреатов III Национальной премии спортивных комментаторов «Голос спорта», прошедшей в здании Олимпийского комитета России, оказались такие известные журналисты, как Владимир Стогниенко, Константин Генич, Дмитрий Губерниев, Сергей Курдюков и другие.
Победу в главных номинациях праздновали Денис Казанский и Александр Шмурнов, а приз зрительских симпатий достался Алексею Попову.
Все лауреаты III Национальной премии спортивных комментаторов «Голос спорта»:
Премия «Народный голос спорта» — Алексей Попов
Премия Владимира Перетурина «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу» — Константин Генич
Премия Алексея Буркова «Лучший комментатор Олимпийских игр в Токио» — Дмитрий Губерниев
Премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК» — Денис Казанский
Премия Николая Озерова «Лучший спортивный комментатор по версии руководителей спортивных организаций» — Сергей Курдюков
Премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ» — Владимир Стогниенко
Премия Нины Ерёминой «Женский голос спорта» — Ольга Богословская
Премия Евгения Майорова «Лучший репортаж» — Александр Шмурнов
Премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж» — Роман Гутцайт и Леонид Слуцкий
Премия Юрия Розанова «Новый голос спорта» — Маргарита Мамун
Премия Александра Иваницкого «Голос спорта — страна» — Константин Перминов и Дмитрий Рыбьяков
Специальный приз «Золотой голос» — Юрий Розанов
Специальный приз «Голос профессии» — «Коммент шоу»
Специальный приз РАСК «Чемпион» — Мария Киселева
Специальный приз «Сила в движении» — Виктор Гусев
Совместная акция РАСК, Олимпийского комитета России и футбольного клуба «Динамо-Москва»:
Чествование ветеранов профессии — Николай Попов, Ян Садеков и Борис Майоров
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