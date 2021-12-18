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Лучшим комментатором года стал Денис Казанский

18:15
Денис Казанский. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Казанский. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Приз имени Вадима Синявского за победу в номинации «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК» в ходе церемонии вручения премии «Голос спорта» получил Денис Казанский. Он опередил в голосовании Романа Скворцова и Романа Гутцайта.

— Такой приз — невероятная ответственность, — отметил Казанский. — Ведь это признание коллег, у каждого из которых свой взгляд и мнение насчет того, что нужно говорить в эфире.

А вот в номинации «Народный голос спорта», в которой лучшего выбирали болельщики путем интернет-голосования, победу одержал Алексей Попов. В выборах приняли участие почти 200 тысяч человек. Премию имени Сергея Гимаева за лучший парный репортаж получили Роман Гутцайт и Леонид Слуцкий.

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Антон Бабошин все материалы автора
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