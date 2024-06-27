Прощание с Виталием Ерфиловым пройдет на Хованском кладбище

Заслуженный тренер СССР и РСФСР Игорь Тузик сообщил, что прощание с бывшим тренером московского «Динамо» Виталием Ерфиловым пройдет 29 июня в Москве.

«Прощание с ним пройдет в субботу в 12:00 на Хованском кладбище. Он будет кремирован», — цитирует ТАСС Тузика.

Ерфилов — заслуженный тренер СССР. Тренерскую карьеру он начал в школе ЦСКА. По его руководством занимался олимпийский чемпион Владислав Третьяк.