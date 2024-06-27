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Сегодня, 07:14

Прощание с Виталием Ерфиловым пройдет на Хованском кладбище

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР и РСФСР Игорь Тузик сообщил, что прощание с бывшим тренером московского «Динамо» Виталием Ерфиловым пройдет 29 июня в Москве.

«Прощание с ним пройдет в субботу в 12:00 на Хованском кладбище. Он будет кремирован», — цитирует ТАСС Тузика.

Ерфилов — заслуженный тренер СССР. Тренерскую карьеру он начал в школе ЦСКА. По его руководством занимался олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

Виталий Ерфилов - главный тренер юниорской сборной СССР в&nbsp;1977 году. «Поцелуй — это потребность или необходимость?» — спросил меня Харламов". Не стало тренера, воспитавшего звезд советского хоккея
Источник: https://tass.ru/sport/21209255
Хоккей
Игорь Тузик
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