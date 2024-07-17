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Дворец спорта в Ростове-на-Дону готов на 75%

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Дворца спорта в Ростове-на-Дону.
Фото Пресс-служба Правительства Ростовской области

Строительная готовность ростовского Дворца спорта — 75%. Об этом рассказал заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов в ходе очередного рабочего визита на спортивный объект.

Свои двери полностью обновленный Дворец спорта откроет уже практически через год — к 1 сентября 2025 года — на 4 месяца раньше установленного срока. Такое поручение дал губернатор Ростовской области Василий Голубев, чтобы донские спортивные команды начали новый игровой сезон на родной арене.

«Все шесть обновленных барельефов, на которых изображены художественная гимнастика, спортивная гимнастика, хоккей, фигурное катание, борьба и легкая атлетика, уже вернулись на свои места», — рассказал журналистам Артем Хохлов.

Замгубернатора осмотрел все установленные барельефы, чашу спортивной арены, а в подвальных помещениях — систему вентиляции, холодильное оборудование, которое будет поддерживать соответствующую температуру ледового покрытия, а также уже установленный гидравлический подъемник, который поможет быстро трансформировать ледовую арену в гандбольную и обратно.

«Холодильное оборудование раньше занимало практически весь подвал. Сейчас же, благодаря современным технологичным решениям, «холодильник» стоит в небольшой комнате. А в освободившемся пространстве теперь будут тренажерные залы, душевые, раздевалки, подсобные помещения», — пояснил замдиректора подрядной организации Алексей Палиенко.

Сейчас на объекте продолжаются работы по монтажу вентиляционных установок, укладке плитки на пол и стены, малярные работы, начата прокладка инженерных коммуникаций для мультимедийных систем.

«У нас будет большой экран на фасаде здания, два экрана внутри самого зала и еще цифровой туб, где будет вестись трансляция и счет игры», — поделился Артем Хохлов.

Отметим, что спортивный комплекс, расположенный в городе Ростов-на-Дону, был открыт 20 октября 1967 года.

Это одно из самых крупных спортивных сооружений Юга России. Построен в 1967 году по типовому проекту 1956 года (Типовой проект № 2С-09-35 (140-69) «Закрытый демонстрационный каток», архитекторы М. А. Аристов, Ю. А. Регентов, инженер С. Н. Бадмаева. Проектный институт Союзспортпроект.), возведен в рекордные сроки — всего за год. На тот момент построенный Дворец спорта входил в пятерку лучших спортивных сооружений СССР.

Анатолий Курагин

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