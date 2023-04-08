«Еще в 2010 году говорил, что Непомнящий получит шанс стать чемпионом мира». Мнение президента ФИДЕ

Монолог Аркадия Дворковича накануне матча на первенство мира по шахматам.

Мой любимый матч на первенство мира — противостояние Анатолия Карпова и Гарри Каспарова (признан в России иноагентом. — «СЭ») в 1984-1985 годах. Хорошо помню тот безлимитный матч (соперники играли до шести побед без ограничения по количеству партий). Я был еще школьником, поэтому не мог посещать все партии. Это очень сильно расстраивало. Когда же мне удавалось попасть внутрь колонного зала Дома Союзов, то я будто оказывался в каком-то невероятном фильме. Вокруг все разбирались в тонкостях игры, было многоженство закулисных интриг, а на сцене играли настоящие полубоги. Тогда я окончательно влюбился в шахматы.

Кстати, в том матче я болел за Гарри Кимовича. Мой папа был в его команде. Наверное, та битва «двух К» — до сих пор самый яркий и невероятный матч за звание чемпиона мира. Превзойти его очень и очень сложно. Если говорить про матч Яна Непомнящего и Дина Лижэня, то я бы сравнил его с баталиями 1948 года. Я даже взял книгу о том турнире на пресс-конференцию.

Напомню контекст. После внезапной смерти Александра Алехина в 1946 году в мировых шахматах более двух лет не было чемпиона мира. После долгих споров было принято решение собрать пять сильнейших шахматистов поколения и разыграть между ними титул. Тогда в пятикругоговом турнире (первые два проходили в Гааге, три последних — в Москве) с солидным преимуществом победу одержал Михаил Ботвинник (вторым стал Василий Смыслов, третьим — Пауль Керес) и стал новым, шестым по счету чемпионом мира.

Сейчас мы тоже понимаем, что в шахматах будет новый король. 17-й по счету. Знаю, что отказ Магнуса защищать корону очень многих расстроил. Все было бы интересно посмотреть на его пятую защиту титула. На матч-реванш с Непомнящим, который в этот раз наверняка бы дал настоящий бой норвежцу. Но и соперничество Дина и Яна, уверен, вызовет огромный интерес и будет захватывающим.

Дин Лижэнь, Аркадий Дворкович, Ян Непомнящий. FIDE

Почему я так думаю? Во-первых, это представители двух из четырех великих шахматных держав. Наряду с Индией и США. Интерес к шахматам в России и Китае колоссальный. Трансляции партий будут смотреть миллионы человек. Во-вторых, речь идет про соперничество второго и третьего номера рейтинга ФИДЕ. То есть встретятся представители шахматной элиты. Для обоих это шанс всей жизни, обоим есть что доказывать.

Понятно, что я как президент ФИДЕ должен сохранять нейтралитет. Я не могу болеть за того или иного игрока. Желаю обоим участникам матча удачи, терпения и своей лучшей игры.

При этом, конечно, Яна я знаю гораздо лучше. Мы знакомы почти 20 лет. Помню еще, как он играл турниры 12-13-летним юношей. А где-то к 2010 году я публично сказал, что он может добиться максимального результата. Получить шанс стать чемпионом мира. Можете найти мои слова 13-летней давности. Почему я так говорил? Видел, что у Непомнящего есть чемпионский характер.

Затем у него был спад, но он нашел в себе силы, чтобы войти в элиту. Выиграл два турнира претендентов подряд, второй раз сыграет за корону. Ему осталось сделать один шаг, но он очень и очень сложный. Дина хоть и называют везунчиком, учитывая его путь в Астану, но своей игрой за последние годы он заслужил право побороться за титул. У него невероятная стрессоустойчивость. А это как раз то, чего не хватило Яну в матче с Карлсеном.

Записал Тимур Ганеев

Расписание матча Непомнящий — Лижэнь

9 апреля — первая партия

10 апреля — вторая партия

11 апреля — выходной

12 апреля — третья партия

13 апреля — четвертая партия

14 апреля — выходной

15 апреля — пятая партия

16 апреля — шестая партия

17 апреля — выходной

18 апреля — седьмая партия

19 апреля — выходной

20 апреля — восьмая партия

21 апреля — девятая партия

22 апреля — выходной

23 апреля — десятая партия

24 апреля — 11-я партия

25 апреля — выходной

26 апреля — 12-я партия

27 апреля — 13-я партия

28 апреля — выходной

29 апреля — 14 партия

30 апреля — тай-брейк или церемония закрытия

1 мая — церемония закрытия (в случае тай-брейка)

Предыдущие чемпионы мира по версии ФИДЕ

1886—1894. Вильгельм Стейниц (Австро-Венгрия)

1894—1921. Эмануил Ласкер (Германия)

1921—1927. Хосе Рауль Капабланка (Куба)

1937—1946. Александр Алехин (Россия/Франция)

1935—1937. Макс Эйве (Нидерланды)

1948—1957. Михаил Ботвинник (СССР)

1957—1958. Василий Смыслов (СССР)

1958—1960. Михаил Ботвинник (СССР)

1960—1961. Михаил Таль (СССР)

1961—1963. Михаил Ботвинник (СССР)

1963—1969. Тигран Петросян (СССР)

1969—1972. Борис Спасский (СССР)

1972—1975. Роберт Фишер (США)

1975—1985. Анатолий Карпов (СССР)

1985—1993. Гарри Каспаров (СССР/Россия)

1993—1999. Анатолий Карпов (Россия)

1999—2000. Александр Халифман (Россия)

2000—2002. Вишванатан Ананд (Индия)

2002—2004. Руслан Пономарев (Украина)

2004—2005. Рустам Касымджанов (Узбекистан)

2005—2006. Веселин Топалов (Болгария)

2006—2007. Владимир Крамник (Россия)

2007—2013. Вишванатан Ананд (Индия)

2013—2023. Магнус Карлсен (Норвегия)