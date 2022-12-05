Открытие года в российских шахматах — о таланте Ниманна и матче на первенство мира. Интервью Санана Сюгирова

Он был в шаге от победы в суперфинале ЧР, а теперь постарается показать себя на ЧМ по быстрым шахматам в Алма-Ате.

Санан Сюгиров провел отличный год. Стал вторым в суперфинале чемпионата России в Чебоксарах, лидируя до последнего тура. Там Сюгиров разошелся миром с Андреем Есипенко, и его догнал Даниил Дубов, победивший Илью Ильюшенка. Согласно положению Сюгиров и Дубов сыграли дополнительный матч. Обе встречи в быстрые шахматы завершились вничью, партия «Армагеддон» тоже закончилась миром, и победителем был объявлен игравший черными Дубов. Также Санан, несмотря на отсутствие возможности играть в международных турнирах, здорово прибавил в рейтинге и сейчас очень близок к топ-30 (2712). Впереди у Сюгирова чемпионат мира по быстрым шахматам в Алма-Ате, где он способен выдать яркий перформанс. «СЭ» удалось пообщаться с 29-летним гроссмейстером после традиционного Кубка Группы компаний «Регион» по быстрым шахматам, который проходил с 2 по 4 декабря в Центральном доме шахматиста.

В шахматы Фишера интересно играть, но не смотреть

— Санан, это был лучший год в вашей карьере?

— Если не считать юношеских успехов (трижды выигрывал юношеские первенства Европы и два раза — первенство мира. — Прим. «СЭ»), это точно самый удачный год из последних десяти. Почти все соревнования, в которых я играл, мне удалось выиграть или поделить первое место.

— Поражение от Дубова тяжело переживали?

— Не сказал бы. Все-таки «Армагеддон» — это скорее лотерея. Хотелось выиграть, но Даниил тоже хорошо играл.

— Сказалось ли, что у Даниила более богатый опыт в тай-брейках?

— Нет, мы профессионалы. Оба много раз играли дополнительные мини-матчи. Просто не сложилось. У меня были минимальные шансы в решающей партии, но можно сказать, это был не мой день.

— Примете участие в чемпионате мира по быстрым шахматам, запланированном на конец декабря?

— Собираюсь. Есть небольшие технические сложности. Надеюсь, смогу их решить.

— Кого бы назвали фаворитом?

— Фаворит всегда Магнус. Чем меньше контроль времени, тем он сильнее. В принципе, помимо него есть еще гроссмейстеры, кто на протяжении этого года здорово проявил себя в рапиде и в блице. Особо выделю индийскую молодежь.

— На ваш взгляд, кто самый сильный из этого поколения?

— Мне всегда казалось, что самый талантливый — Нихал Сарин. Проигрывал ему на Кубке мира. В быстром контроле, думаю, Нихал вне конкуренции. Недавно он победил на Tata Steel Chess в Калькутте, где был очень звездный состав. В классике, пожалуй, выделю Арджуна Эригайси. У него очень приличный взлет за последние несколько лет. Даже удивительно. Несколько раз играл против него на Aeroflot Open, и мне не казалось, что он такой сильный.

— Для себя какой результат посчитали бы удачным в Казахстане?

— Дойти как можно дальше. Сейчас форма далека от оптимальной, но постараюсь подготовиться. Время еще есть.

— Больше делаете ставку на рапид или блиц?

— Если судить по последним выступлениям, то в блице получается лучше. В рапиде в последнее время у меня не самые удачные результаты. Хотя раньше было наоборот. Так что, скорее всего, сосредоточусь на блице.

— Следили за ЧМ по шахматах Фишера?

— Что-то смотрел, но мне кажется, что в шахматы Фишера интересно именно играть. Даже при просмотре самых крутых стримов было скучновато.

— В перспективе Fischer random может полностью заменить классику?

— Сложно сказать. Тут не все зависит от желания шахматистов. В первую очередь в этом должны быть заинтересованы организаторы и зрители. Сейчас зрительский интерес откровенно небольшой, все держится на меценатах. Если это направление будет развиваться, то я только за. Действительно, классические шахматы стали слишком ничейной игрой, с каждым годом все больше и больше ничейных тупиков.

Санан Сюгиров. Этери Кублашвили, Фото «СЭ»

Ниманн — сильный игрок, у него большое будущее

— Чемпионом мира по Fischer random стал Хикару Накамура. Внимательно следите за его творчеством?

— Начал смотреть его стримы, когда началась пандемия. Сначала практически ничего не пропускал, но сейчас, видимо, уже подустал от него. При этом не могу не восхищаться тому, сколько у человека энергии. Он постоянно играет турниры или делает стримы.

— Много выигрывали у Накамуры?

— Какие-то партии выигрывал, но в целом я в большом минусе в блице. В классику с ним не играли.

— А Магнуса вы обыграли только в классику на Олимпиаде-2010?

— Обыгрывал и в классику, и в блиц.

— Он нормально реагировал на поражения?

— Да, конечно. В этом плане он отличается джентельменским поведением. Проиграл и проиграл.

— Ханс Ниманн бы с вами не согласился.

— Это единичный случай, и он произошел неспроста. Дело не в проигрыше. Не знаю, читерил ли Ниманн или нет, но очевидно, что Магнус в это верит. Правды же мы, скорее всего, не узнаем никогда.

— А с Ниманном много играли?

— В прошлом году сыграли две партии. В классику — вничью, а в блиц я проиграл. Честно, узнал эту фамилию в октябре прошлого года, когда готовился к партии с ним. Прошел год, а такое ощущение, что американец в шахматах уже миллион лет. 1,5 года назад спроси меня, кто такой Ханс Ниманн, — я бы не ответил.

— У Ханса самый быстрый и самый большой рост рейтинга Эло по сравнению со сверстниками и другими известными игроками, если учитывать партии живьем после достижения рейтинга 2500. Это удивляет?

— Когда к нему готовился, внимательно изучил этот момент. Тогда я не задумывался о теме читерства. Думал, что это гений, который так быстро смог поднять свой рейтинг. В любом случае, даже если он читерил, он очень сильный игрок. У него большое будущее.

Дин фаворит в матче с Непомнящим

— Весной 2023 года состоится матч на первенство мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем. Вам не предлагали войти в команду одного или другого гроссмейстера?

— Нет, таких предложений не было. Да и Дин вряд ли бы позвал. В его команде наверняка будут только китайцы.

— А вообще вам бы был интересен такой опыт?

— Почему бы и нет, но тут другой момент. Довольно важно, чтобы был дружеский контакт. С Яном мы знакомы с детства, но близких приятельских отношений у нас нет.

— Кого бы назвали фаворитом?

— На мой взгляд, небольшой фаворит — Дин. Где-то 55/45. Просто есть ощущение, что он более устойчив. Лучше может играть под давлением. Хотя, с другой стороны, Ян смог дважды опередить его на турнире претендентов. Но что в Екатеринбурге, что в Мадриде Лижэнь был не в лучших кондициях. А так кто выиграет первую партию, получит огромное преимущество.

— А если еще и матч будет проходить в Китае...

— Думаю, Ян не согласится играть в Китае — и правильно сделает. С большей долей вероятности матч пройдет на нейтральной территории.

— Прочитал, что вы живете в Тольятти. Это актуальная информация?

— Нет, никогда не жил в Тольятти, приезжал туда на тренировочные сборы. В остальное время жил на родине, в Элисте. Недавно перебрался в Москву.

Санан Сюгиров. Этери Кублашвили, Фото «СЭ»

— Сменили тренера?

— Тренера у меня нет. Если есть необходимость, то консультируюсь с гроссмейстером из Самары Юрием Яковичем.

— Ситуация — как у Накамуры, у которого тоже нет постоянного тренера.

— Получается, так. На мой взгляд, важна не сила игры твоего наставника. Важно, чтобы получился контакт. Сейчас чувствую, что лучше готовиться одному. Результаты это подтверждают. При этом не исключаю, что найду человека, с которым получится хорошее сотрудничество.

— Какие планы на следующий год? Пробиться в топ-20?

— Постараюсь продолжить поступательное движение, но много будет зависеть от того, будут ли россиян приглашать на крупные турниры. Например, в этом году хотелось сыграть на чемпионате Европы, но сделать этого не получилось по ряду причин. В 2023 году было бы неплохо сыграть на Grand Swiss, еще на нескольких важных стартах.