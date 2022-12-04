Россиянка стала первым гроссмейстером, снявшимся в эротической фотосессии. Но почему она покинула нашу страну?

Мария Манакова ломала стереотипы в отношении российских шахмат, а домом в итоге для нее стала Сербия.

Многократный участник и призер чемпионатов мира, Европы, Всемирных олимпиад Мария Манакова в свое время входила в список лучших шахматисток планеты. Но ее вклад в этот вид спорта измеряется не только спортивными успехами. Россиянка в прямом смысле сломала стереотипы о сексе в шахматах. Она стала первым в истории гроссмейстером, который поучаствовал в эротической фотосессии. Манакова меняла спортивное гражданство, но прочно связана с российскими шахматами.

Чем известна Мария и почему она выступала за Югославию— в материале «СЭ».

Смена гражданства

Манакова родилась в Казани, но впоследствии переехала с семьей в Москву. Играть в шахматы ее научил отец, Борис Алексеевич, — он же и отвел в секцию Дворца пионеров. Первыми тренерами Марии были Виктор Котт и мастер Сергей Грабузов. И уже в 1992 году она стала третьей на чемпионате мира до 18 лет.

В середине 1990-х девушка переехала в Югославию и начала выступать за эту страну. Причиной стал ее брак с сербским гроссмейстером Мирославом Тошичем. Мария получила двойное гражданство и уже в составе сборной Югославии (а затем и Сербии) участвовала в двух Олимпиадах (1998 и 2012) и двух командных чемпионатах Европы: в Батуми (1999) и в Варшаве (2013), а также становилась вице-чемпионкой европейского первенства 1999 года.

В браке с Тошичем у Манаковой родился сын — мальчика назвали Бориславом. Однако их семейная идиллия с Мирославом была недолгой. И Мария в итоге вернулась в Россию

«Как у шахматисток обстоят дела с личной жизнью? Как правило, неважно. Мало кто из них замужем. Заводить ребенка — почти его не видеть. Мужа, кстати, тоже. Впрочем, та же проблема и у мужчин. Поэтому все чаще заключаются «шахматные браки»: оба вместе ездят по турнирам, вместе готовятся, даже играют одни дебюты. Дошло до того, что один гроссмейстер дал объявление в газете: «Ищу жену — шахматистку не ниже первого разряда». Его спросили, чем вызвано такое требование, и он на полном серьезе ответил: «Чтобы было о чем говорить!» И нашел ведь! Их ребенку уже десять лет», — рассказала Манакова в интервью «МК».

Мария Манакова. Фото Соцсети Фото Соцсети

Откровенная фотосессия

Вернувшись в Москву, Мария продолжила в официальных соревнованиях представлять Сербию. В 2009 году она стала чемпионкой Москвы, вышла в финал Кубка и Суперфинал чемпионата России. Но ее связи с родной страной остались прочными даже с другим флагом.

С 2009 по 2013 год Манакова занимала пост председателя женской комиссии Шахматной федерации Москвы, а в 2016 году возглавила женскую комиссию Российской шахматной федерации, однако вскоре эта позиция была упразднена. Но Мария предприняла попытки по ее возрождению, и после выступления на заседании наблюдательного совета в декабре 2016 года подразделение восстановили в правах вместе с его председателем. Гроссмейстер занимала пост до 2019 года.

Но ее самый необычный вклад в историю шахмат — это разрушение сексуальных стереотипов. Мария, которая отличалась яркими внешними данными, стала первым гроссмейстером, поучаствовавшим в эротической фотосессии. Это были съемки для обложки издания «Спид-Инфо».

«Конечно, если идея какая-то не ведет, то ничего и не будет. А идея была. Просто тогда я эту тему разрабатывала как журналистка, брала интервью, статьи писала о том, что если мы сами как шахматисты ничего не сделаем, а будем только клянчить деньги, то денег не будет. То есть будут одноразовые деньги. Поэтому нужна какая-то система, нужно что-то самим сделать, самим что-то дать. Я как женщина что могу? Я могу что-то заявить, сфотографироваться...

А тут еще пришли из «Спид-Инфо», предложили фотосессию, и, конечно, никто не думал... Я сказала, что я не буду ничего оголять однозначно. Но поскольку они меня мучили часов пять и вроде ничего хорошего не получалось, то я случайно в конце... Они меня в такое состояние ввели, что я сбросила с себя платье, и сзади получился хороший снимок. И на следующее утро я проснулась звездой!" - приводит ruchess слова Манаковой.

Мария Манакова. Фото Соцсети

Популяризация шахмат

Позднее Европейский шахматный союз даже ввел строгий дресс-код. Среди причин такого решения была упомянула и фотосессия российского гроссмейстера. «В 2004 году российская чемпионка Мария Манакова позировала практически обнаженной на обложке журнала «Спид-Инфо», чтобы популяризировать шахматы, а чуть позднее представительница Англии Йованка Хуска попыталась создать игре более интригующий имидж, снявшись в весьма откровенном платье на огромной шахматной доске.

«Такие наряды окажутся под запретом на проходящем в эти дни в Турции женском европейском чемпионате по шахматам: только что вступил в силу новый дресс-код, введенный руководством Европейского шахматного союза (ЕШС) с целью свести к минимуму случаи, когда шахматистки приходят на игру одетые самым неподобающим образом», — говорилось в сообщении Corriere della Sera в 2012 году.

Мария же видела в этой фотосессии только положительные моменты. В частности, она придерживалась мнения, что более привлекательный внешний вид женщин-гроссмейстеров может привлечь больше внимания со стороны болельщиков и СМИ. И, следовательно, популяризировать шахматы.

«Если девушки начнут пристальнее следить за своим внешним видом и за поведением: как они общаются с болельщиками, поклонниками, журналистами, то изменится многое. В «гости» к таким сексуально-загадочным дамам охотно придут зрители и пресса, о шахматистках будут больше говорить и писать, ими заинтересуется телевидение. Хотелось бы, чтобы шахматы были таким же сексапильным видом спорта, как, например, теннис, и у нас появилась своя Анна Курникова», — сказала Манакова «МК».

Гроссмейстер благодаря яркой внешности смогла построить карьеру и на ТВ. Еще в 2002 году она окончила факультет журналистики Университета Российской академии образования. В 2015 году Мария была соведущей ток-шоу «Рассудят люди» на телеканале «Россия 1». Затем работала в Центре шахматной культуры и информации ГПНТБ России. В 2020 году объявила в соцсетях, что снова покидает Россию, и, судя по персональной странице, сейчас живет в Сербии.