«Если Непомнящий скажет «нет», разговор о формате матча за корону можно заканчивать». Мнение Грищука

Российский гроссмейстер — о слабой работе ФИДЕ, противостоянии Фишера и Спасского и нелюбви к Леброну Джеймсу.

В эти дни в рамках Moscow Open 2022 проходит «Турнир звезд», в котором принимают участие наши знаменитые шахматисты Анатолий Карпов, Александр Морозевич, Александр Грищук и Сергей Карякин. Последние двое уверенно лидируют и имеют шансы встретиться друг с другом в финале 20 июля. По итогам второго игрового дня «СЭ» удалось пообщаться с Грищуком. Трехкратный чемпион мира по блицу (2006, 2012, 2015), двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад в составе сборной России (2000, 2002), чемпион России (2009) поделился своими мыслями о возможном изменении формата матча за корону, предстоящих выборах главы ФИДЕ, провале Алиреза Фируджа в Мадриде, а также о последних событиях в НБА.

Мне больше нравилось, когда турнир претендентов проходил по нокаут-системе

— Поздравляю вас с победой над Анатолием Карповым на «Турнире звезд». Вдвойне приятно обыграть чемпиона мира?

— Любую партию приятно выиграть, но каких-то особых чувств не испытываю. К тому же мне и раньше удавалось обыгрывать Анатолия Евгеньевича.

— В 2015 году в Сент-Луисе вы выиграли у Магнуса Карлсена и вошли в клуб Михаила Чегорина, объединяющий шахматистов, выигравших хотя бы одну партию в классику у действующего чемпиона мира. Для вас это значимое достижение?

—Никогда не считал это достижением.

— Вы много комментировали турнир претендентов-2022. Согласны с Владимиром Крамником, что уровень турнира в Мадриде был заметно слабее, чем ожидалось?

— Действительно, все, кроме Непомнящего, играли странно. Мне кажется, Владимир чуть-чуть преувеличивает слабость гроссмейстеров в своих видео, но действительно глупых ошибок было сделано предостаточно.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

— Алиреза Фируджа стал главным разочарованием турнира. Заявление Карлсена правда могло так негативно повлиять на него?

— Сложно сказать однозначно. Действительно, от него были слишком высокие ожидания со стороны любителей шахмат и экспертов. Все-таки на высшем уровне он играет всего второй год, ничего особенного не выиграл. Я считал его одним из четырех фаворитов наряду с Яном, Лижэнем и Каруаной. Но не более того. Возможно, парень перегорел.

— В 19 лет сложно выдержать такой напряженный турнир?

— Нет, наоборот. Скорее сложнее это сделать в 40 лет. Например, тот же Владимир Крамник играл турнир претендентов в Берлине-2018, когда ему было 44.

— Вы тоже отобрались на турнир претендентов в Екатеринбург-2020 в 36 лет...

— Да, но тогда турнир из-за пандемии разделился на две части. Так что говорить о серьезной нагрузке не приходится.

— Вы играли турниры претендентов в разных форматах. Какой вам наиболее близок?

— Мне больше нравится нокаут-система. Я считаю, что так лучше и интереснее, но знаю, что многие с этим не согласны.

Итог матча в Рейкьявике был решен, когда Спасский пошел на поводу у Фишера

—В июле исполнилось 50 лет с момента начала легендарного матча Фишер — Спасский в Рейкьявике. Какое у вас главное впечатление от той встречи?

— Итог матча был решен, когда Спасский пошел на поводу у Фишера и согласился играть в маленькой комнатенке, без зрителей. Мне кажется, что можно было идти на разные уступки, но только не на эту. Так очень тяжело играть, особенно матч на первенство мира. Теряется сам дух грандиозного события, и матч становится похож на товарищеский. Плюс Борис Васильевич артистичный человек. Он любит, чтобы были зрители.

— Сам Спасский также признавал, что совершил ошибку, когда пошел на поводу у Фишера...

— Бобби выдвинул 100 требований, хотя был претендентом. На 99 можно было согласиться, но не на игру в крохотной комнате. После этого Спасский стал играть неудачно, не на своем уровне.

— Вы один из немногих топ-игроков, кто поддерживает шахматы Фишера (вариант, в котором начальная расстановка фигур выбирается случайным образом с ограничениями. — Прим. «СЭ»). Можете объяснить свою позицию?

— Я не вижу минусов в шахматах Фишера. У них есть один незначительный недостаток — расстановка стартовой диаграммы. В остальном — одни плюсы, поэтому я целиком за них. Если бы все профессионалы играли в шахматы Фишера, интерес к нашей игре мог бы значительно возрасти.

— Было бы интересно сыграть крупный турнир в шахматы Фишера?

— Да, безусловно.

— Можно ли сейчас создать такой ажиотаж вокруг матча на первенство мира, как это было в 1972 году?

— Почти нет. Даже если брать интеллектуальные игры, то раньше был небольшой выбор. Шахматы, карты, домино в некоторых странах. Сейчас же в смартфон можно скачать тысячу игр разной сложности, на любой вкус. У тех же Dota 2, FIFA, Counter-Strike многомиллионные аудитории. Так что многие люди, которые тяготели к настольным играм, переключились на киберспорт. Ну а конкурировать с футболом и баскетболом шахматам нереально.

В последнее время ФИДЕ находится между молотом и наковальней

— Есть вероятность, что матч за корону проведут по аналогии с большим теннисом, разделив его на три сета. В каждом сете играется по четыре партии в классику. Если по итогам четырех партий будет зафиксирована ничья, то гроссмейстеры играют тай-брейк — четыре партии в рапид. Если и после этого будет ничья, то будут сыграны еще две блиц-партии. Как вам такой формат?

— Было бы интереснее смотреть матч в таком формате, чем просто 14 партий в классику. Но в таком случае нужно согласие обоих игроков и ФИДЕ. Тогда можно изменить правила по ходу цикла. Так что если Непомнящий скажет «нет», то и разговор о смене формата можно заканчивать (ранее Непомнящий не поддержал изменение формата матча за шахматную корону. — Прим. «СЭ»). Это то же самое, что перед финалом чемпионата мира по футболу сказать игрокам: вместо 90 минут играем четыре тайма по 20 минут чистого времени. Это же бред. Можно думать о вариантах и менять правила на следующий цикл, тогда уже не нужно будет спрашивать ничьего мнения.

— Вы сказали, что в ближайшее время в вашем расписании нет крупных турниров, а как же Grand Chess Tour?

— Россиян не зовут.

— Ян Непомнящий заявил, что сыграет в ближайшем туре в Загребе...

— Непомнящий — это Непомнящий. Он выиграл два последних турнира претендентов, его скандально было бы не позвать. А таких, как я, довольно много. Поэтому по возможности россиян не берут.

— Анатолий Карпов заявил, что ФИДЕ сдала позиции и стала беспомощной организацией. С ним можно согласиться?

— Мне тоже многое не нравится, что делает руководство ФИДЕ, но я бы не стал их огульно критиковать. Потому что в последнее время они находятся между молотом и наковальней. Сначала попали на пандемию, когда провести любой турнир вживую было чрезвычайно сложно. Сейчас ситуация с Украиной. Так что они в раскорячке уже больше двух лет. В таком положении все бы допускали те или иные ошибки.

— Как считаете, Аркадий Дворкович, который идет на новые выборы главы ФИДЕ в паре с Виши Анандом, обойдет конкурентов?

— Не сказал бы, что я глубоко в теме, но из того, что я слышал, они фавориты.

Требования Дюранта к «Бруклину» — это какая-то чушь

— В детстве вы занимались теннисом и активно следите за этим видом спорта. Все верно?

— Сейчас уже не так активно, как раньше. В основном смотрю только турниры «Большого шлема» или когда топ-игроки встречаются друг с другом. Например, не стал бы пропускать матча Джокович — Надаль или Медведев — Федерер.

— На ваш взгляд, Даниил способен защитить титул на US Open?

— Конечно. Сейчас он один из трех лучших игроков наряду с Джоковичем и Надалем. Круто, что он возродил наследие Кафельникова и Сафина.

— Уимблдон-2022 выиграла россиянка Елена Рыбакина, которая последние четыре года выступает за Казахстан. Наверняка слышали, что депутат Роман Терюшков призвал приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Что думаете об этом?

— Из-за того, что стало так много медиа, слово стало предоставляться широкому кругу людей. И какие-то, даже порой самые абсурдные высказывания могут стать инфоповодом, который все подхватывают. Раньше такого не было. Даже если бы условный Вася Пупкин что-то где-то сказал, то это бы осталось незамеченным. Я к этому так отношусь. Всякое бывает. Я в своей жизни тоже наговорил странных вещей под запись. Необязательно об этом всем знать.

Кевин Дюрант. Фото Global Look Press

— Еще вы большой любитель НБА. Не могу не спросить вас про требование Кевина Дюранта обменять его при действующем пятилетнем контракте. Эта история может разрушить фундаментальные основы лиги?

— Мне не нравится эта тенденция, которая началась еще с перехода Дюранта в «Голден Стэйт». После этого я два года очень сильно болел за «Хьюстон». Мне казалось, что это единственная команда, способная обыграть «Воинов» в серии. Честно, требования Дюранта к «Бруклину» — это какая-то чушь. Он поступает как предатель? Не то что предатель, не могу так назвать человека, но это странная ситуация. Сегодня ты в одной команде, у тебя что-то пошло не так, ты тут же просишь обмена. В этом же ряду странные обмены Бена Симмонса и Джеймса Хардена. Все это превращает НБА в хаос.

— Порадовались очередному чемпионству «Голден Стэйт»?

— Порадовался, но не сказал бы, что я их фанат. Если бы выиграл «Финикс» или «Даллас», то я бы тоже порадовался. Или тот же «Бостон», который провел выдающийся плей-офф. Я реально только категорически против «Лейкерс» из-за фигуры Леброна. А так мне много команд симпатичны, сложно выделить одну.

— Вам не нравится его вечное нытье?

— Да. Я его изначально не любил. Еще со времен его перехода в «Майами».

— Вообще, много смотрите баскетбол?

— Пожалуй, да. Это единственная игра, которую я готов смотреть вне зависимости от того, кто играет. Условно, если включу телевизор и там будут показывать второй дивизион чемпионата России, то я не стану переключать. Тратить время на просмотр футбола готов, только если на поле выйдут команды уровня «Реала» и «Манчестер Сити».