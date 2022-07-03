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Дюрант станет главным предателем в НБА, если покинет «Бруклин»

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Кевин Дюрант.
Фото Global Look Press
Кевин Дюрант.
Фото Global Look Press
Кевин Дюрант.
Фото Getty Images
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Клуб всегда шел на встречу своей суперзвезде, а в первом сезоне заплатил 37 миллионов за восстановительные тренировки.

В пятницу, 1 июля, главный инсайдер НБА Эдриан Воджнаровски взорвал настоящую трансферную бомбу, написав, что Кевин Дюрант попросил обмена из «Бруклина». Причем, якобы даже назвал команды, где он хочет продолжить карьеру — «Финикс» или «Майами». На всякий случай напоминаем, что это две лучшие команды по итогам прошедшего регулярного сезона. То есть, Кей Ди больше не верит в возможность выиграть перстень с «Нетс» и вновь хочет подписать в топовую команду (так уже было с «Голден Стэйт»), чтобы отправиться за третьим чемпионством? Если это так, то Дюрант настоящий предатель, а не франчайз игрок, ради которого «Нетс» пошли на беспрецедентные жертвы.

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Поменял тренера и запросил суперневыгодный обмен Хардена

Давайте вернемся на три года назад и вспомним, как Дюрант переходил в «Бруклин». Он подписал контракт после разрыва ахилла. Было понятно, что в сезоне-2019/20 Кевин точно не сыграет, но все равно получит за это 37,2 миллиона долларов. «Нетс» терпеливо ждали свою звезду. Плюс подписали двух его друзей. Если на тот момент заключение контракта с Кайри Ирвингом выглядело суперлогично, то взять стареющего Деандре Джордана на большие деньги — исключительно прихоть Кей Ди.

Во втором сезоне Дюрант вернулся на паркет в конце декабря. Перед этим он настоял, чтобы место главного тренера занял Стив Нэш. Великий в прошлом игрок, с которым Кей Ди нашел общий язык в «Голден Стэйт», но абсолютно без тренерского опыта. Перспективному же Кенни Эткинсону, который помог раскрыться Спенсеру Дунуидди, Джарретту Аллену и Кариса Леверту, указали на дверь. В дебютном сезоне Нэша «Нетс» были на ходу, но не дотягивал до чемпионских амбиций. Кевин же хотел все и сразу, поэтому уломал новых китайских боссов клуба взять третью суперзвезду — толстеющего Джеймса Хардена. С ним они вместе играли в «Оклахоме» и тогда отлично понимали друг друга.

Все бы ничего, но за Хардена «Бруклин» отдал очень и очень многое. Двух восходящих звезд — Аллена и Леверта (плюс Родионса Куруца и Торина Принса), три пика первого раунда (2022, 2024, 2026) и четыре обмена пиками (2021, 2023, 2025, 2027). Иными словам, в ближайшие годы клуб из Нью-Йорка вряд ли сможет взять на драфте стоящий игроков.

Если бы, супертрио взяли бы титул, то об этих пиках никто бы не вспомнил. В первом раунде плей-офф Дюрант-Ирвинг-Харден разнесли «Бостон» (4:1 — в серии), но в полуфинале конференции обидно уступили будущим чемпионам из «Милуоки». Харден сломался в самом начале первой игры против «Бакс», вернулся к пятому матчу, когда помог своей команде совершить мощный камбэк, но не смог показать весь свой потенциал в решающей седьмой битве (22+9+9).

Да, в «Нетс» все расстроились вылету, но лето прошлого года проходило на позитиве. Дюрант продлил контракт на четыре года за 198 миллионов. Похожие цифры могли бы получить летом 2022 года Ирвинг с Харденом, которые говорили о том, что хотят остаться в команде надолго. Сергей Кущенко, который на тот момент был в совете директоров «Бруклина», так ответил на вопрос «СЭ» о мотивации Кей Ди.

«В душу каждому игроку не заглянешь. Но если наше «Большое трио» будет думать так: сегодня у меня не идет, отдам мяч партнеру, пускай он забивает... Так не выиграть титул. Поэтому я вижу мотивацию у Дюранта как раз в части коммуникации со своими партнерами, которые, чего скрывать, подбирались под него, — заметил функционер. — Если каждый будет выполнять ту роль, которая будет ему прописана, результат придет. Яркий пример — Джо Харрис, поражавший процентом реализации трехочковых в регулярке. В плей-офф, когда он играл с «Большим трио», он практически остался без мяча. Когда Харден и Ирвинг получили травмы и он вновь получил возможность атаковать, то бросок практически ушел. И решающий трехочковый в серии с «Милуоки» он промазал, хотя в регулярке попал бы его с закрытыми глазами».

Ссора с Джеймсом и позор с «Бостоном»

Кевин Дюрант. Фото Global Look Press
Кевин Дюрант.
Фото Global Look Press

В «Бруклине» также понимали, что под звезд нужна мощная скамейка, которая поможет звездному трио сохранить силы на плей-офф. В «Нетс» за символические деньги для НБА согласились остаться Блэйк Гриффин и Брюс Браун. Также команда здорово поработала на рынке свободных агентов, подписав многоопытного Джеймса Джонсона и Патти Миллса. В составе оставались отличный шутер Джо Харрис, Джевон Картер (запасной разыгрывающий) и набор хороших новичков — Кэмерон Томас и Дэйрон Шарп. С такой бандой «Бруклин» котировался вторым претендентом на чемпионство после «Лейкерс».

Чем все это закончилось мы знаем. Кайри за свою антиваксерскую позицию пропустил почти все домашние матчи команды, Харден разругался с Дюрантом и после Нового года попросил обмена. Еще раз — этот тот самый игрок, за которого «Нетс» (по просьбе Кевина), отдали двух потенциальных суперзвезд и целую россыпь пиков... В итоге борода уехал в «Филадельфию», а «Нетс» получили травмированного Бена Симонса, неплохо снайпера Сета Карри и переживающего жесткий игровой кризис Андре Драммонда. Так себе обмен. Сам же Дюрант пропустил два месяца из-за травмы левого колена.

В итоге «Бруклин» пробился в плей-офф только через плей-ин. В соперниках по первому раунду был «Бостон», молодая команда под руководством тренера дебютанта, где главные звезды наконец-то вышли на свой пик. Но «Бруклин» никто не списывал со счетов, особенно вспоминая, что год назад «Нетс» уничтожили «Кельтов» на той же стадии. А Дюрант и Ирвинг, казалось бы, были в отличной форме.

И если Ирвинг действительно тащил команду, то Дюрант был бледной тенью самого себя. Вчистую проиграл дуэль Джейсону Тейтуму. Он сыграл всего один матч на уровне суперзвезды, а «Бруклин» с позором уступил с сухим счетом, став единственной командой розыгрыша, которая ни выиграла ни одного матча.

Кевин Дюрант. Фото Getty Images
Кевин Дюрант.
Фото Getty Images

Так бесславно «Нетс» закончил еще один сезон, а в межсезонье поползли слухи, что Ирвинг покинет команду. Главной целью Кайри называют «Лейкерс», где он может воссоединиться с другим своим товарищем Леброном Джеймсом. Сам разыгрывающий подтвердил разговоры об обмене, сделав в твиттере пост с изображением птицы, которая вырывается из клетки.

Ок, это Ирвинг. Он приходил в «Нетс» за большие деньги, но не рассматривался как франчайз игрок. Под него не подбирали баскетболистов, он не диктовал свои условия при обменах, ни подписывал длительные соглашения. Дюранта же ублажали по-максимому. В него поверили, как в человека, который выстроит в «Бруклине» чемпионскую династию. Создаст коллектив под себя и будет штамповать титулы.

Хотел этого и сам Дюрант, который выиграл два чемпионства в лучшей команде лиги с большим отрывом. Бок о бок с Стефеном Карри, Клэем Томпсоном и Дрэймондом Грином. Хейтеры Кей Ди не сомневаются, что «Воины» взяли бы два этих титула и без него. Спорное утверждением, но оно имеет право на жизнь. В «Бруклине» же Дюрант мог сделать команду своего имени, но похоже решил сбежать, столкнувшись с трудностями.

Хотя его контракт действует еще четыре года. Посмотрим, как поведут себя боссы «Нетс». За такое отношение можно наказать даже избранного.

БК Бруклин Нетс
БК Майами Хит
БК Финикс Санс
Кевин Дюрант
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