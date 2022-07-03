Дюрант станет главным предателем в НБА, если покинет «Бруклин»

Клуб всегда шел на встречу своей суперзвезде, а в первом сезоне заплатил 37 миллионов за восстановительные тренировки.

В пятницу, 1 июля, главный инсайдер НБА Эдриан Воджнаровски взорвал настоящую трансферную бомбу, написав, что Кевин Дюрант попросил обмена из «Бруклина». Причем, якобы даже назвал команды, где он хочет продолжить карьеру — «Финикс» или «Майами». На всякий случай напоминаем, что это две лучшие команды по итогам прошедшего регулярного сезона. То есть, Кей Ди больше не верит в возможность выиграть перстень с «Нетс» и вновь хочет подписать в топовую команду (так уже было с «Голден Стэйт»), чтобы отправиться за третьим чемпионством? Если это так, то Дюрант настоящий предатель, а не франчайз игрок, ради которого «Нетс» пошли на беспрецедентные жертвы.

Поменял тренера и запросил суперневыгодный обмен Хардена

Давайте вернемся на три года назад и вспомним, как Дюрант переходил в «Бруклин». Он подписал контракт после разрыва ахилла. Было понятно, что в сезоне-2019/20 Кевин точно не сыграет, но все равно получит за это 37,2 миллиона долларов. «Нетс» терпеливо ждали свою звезду. Плюс подписали двух его друзей. Если на тот момент заключение контракта с Кайри Ирвингом выглядело суперлогично, то взять стареющего Деандре Джордана на большие деньги — исключительно прихоть Кей Ди.

Во втором сезоне Дюрант вернулся на паркет в конце декабря. Перед этим он настоял, чтобы место главного тренера занял Стив Нэш. Великий в прошлом игрок, с которым Кей Ди нашел общий язык в «Голден Стэйт», но абсолютно без тренерского опыта. Перспективному же Кенни Эткинсону, который помог раскрыться Спенсеру Дунуидди, Джарретту Аллену и Кариса Леверту, указали на дверь. В дебютном сезоне Нэша «Нетс» были на ходу, но не дотягивал до чемпионских амбиций. Кевин же хотел все и сразу, поэтому уломал новых китайских боссов клуба взять третью суперзвезду — толстеющего Джеймса Хардена. С ним они вместе играли в «Оклахоме» и тогда отлично понимали друг друга.

Все бы ничего, но за Хардена «Бруклин» отдал очень и очень многое. Двух восходящих звезд — Аллена и Леверта (плюс Родионса Куруца и Торина Принса), три пика первого раунда (2022, 2024, 2026) и четыре обмена пиками (2021, 2023, 2025, 2027). Иными словам, в ближайшие годы клуб из Нью-Йорка вряд ли сможет взять на драфте стоящий игроков.

Если бы, супертрио взяли бы титул, то об этих пиках никто бы не вспомнил. В первом раунде плей-офф Дюрант-Ирвинг-Харден разнесли «Бостон» (4:1 — в серии), но в полуфинале конференции обидно уступили будущим чемпионам из «Милуоки». Харден сломался в самом начале первой игры против «Бакс», вернулся к пятому матчу, когда помог своей команде совершить мощный камбэк, но не смог показать весь свой потенциал в решающей седьмой битве (22+9+9).

Да, в «Нетс» все расстроились вылету, но лето прошлого года проходило на позитиве. Дюрант продлил контракт на четыре года за 198 миллионов. Похожие цифры могли бы получить летом 2022 года Ирвинг с Харденом, которые говорили о том, что хотят остаться в команде надолго. Сергей Кущенко, который на тот момент был в совете директоров «Бруклина», так ответил на вопрос «СЭ» о мотивации Кей Ди.

«В душу каждому игроку не заглянешь. Но если наше «Большое трио» будет думать так: сегодня у меня не идет, отдам мяч партнеру, пускай он забивает... Так не выиграть титул. Поэтому я вижу мотивацию у Дюранта как раз в части коммуникации со своими партнерами, которые, чего скрывать, подбирались под него, — заметил функционер. — Если каждый будет выполнять ту роль, которая будет ему прописана, результат придет. Яркий пример — Джо Харрис, поражавший процентом реализации трехочковых в регулярке. В плей-офф, когда он играл с «Большим трио», он практически остался без мяча. Когда Харден и Ирвинг получили травмы и он вновь получил возможность атаковать, то бросок практически ушел. И решающий трехочковый в серии с «Милуоки» он промазал, хотя в регулярке попал бы его с закрытыми глазами».

Ссора с Джеймсом и позор с «Бостоном»

Кевин Дюрант. Фото Global Look Press

В «Бруклине» также понимали, что под звезд нужна мощная скамейка, которая поможет звездному трио сохранить силы на плей-офф. В «Нетс» за символические деньги для НБА согласились остаться Блэйк Гриффин и Брюс Браун. Также команда здорово поработала на рынке свободных агентов, подписав многоопытного Джеймса Джонсона и Патти Миллса. В составе оставались отличный шутер Джо Харрис, Джевон Картер (запасной разыгрывающий) и набор хороших новичков — Кэмерон Томас и Дэйрон Шарп. С такой бандой «Бруклин» котировался вторым претендентом на чемпионство после «Лейкерс».

Чем все это закончилось мы знаем. Кайри за свою антиваксерскую позицию пропустил почти все домашние матчи команды, Харден разругался с Дюрантом и после Нового года попросил обмена. Еще раз — этот тот самый игрок, за которого «Нетс» (по просьбе Кевина), отдали двух потенциальных суперзвезд и целую россыпь пиков... В итоге борода уехал в «Филадельфию», а «Нетс» получили травмированного Бена Симонса, неплохо снайпера Сета Карри и переживающего жесткий игровой кризис Андре Драммонда. Так себе обмен. Сам же Дюрант пропустил два месяца из-за травмы левого колена.

В итоге «Бруклин» пробился в плей-офф только через плей-ин. В соперниках по первому раунду был «Бостон», молодая команда под руководством тренера дебютанта, где главные звезды наконец-то вышли на свой пик. Но «Бруклин» никто не списывал со счетов, особенно вспоминая, что год назад «Нетс» уничтожили «Кельтов» на той же стадии. А Дюрант и Ирвинг, казалось бы, были в отличной форме.

И если Ирвинг действительно тащил команду, то Дюрант был бледной тенью самого себя. Вчистую проиграл дуэль Джейсону Тейтуму. Он сыграл всего один матч на уровне суперзвезды, а «Бруклин» с позором уступил с сухим счетом, став единственной командой розыгрыша, которая ни выиграла ни одного матча.

Кевин Дюрант. Фото Getty Images

Так бесславно «Нетс» закончил еще один сезон, а в межсезонье поползли слухи, что Ирвинг покинет команду. Главной целью Кайри называют «Лейкерс», где он может воссоединиться с другим своим товарищем Леброном Джеймсом. Сам разыгрывающий подтвердил разговоры об обмене, сделав в твиттере пост с изображением птицы, которая вырывается из клетки.

Ок, это Ирвинг. Он приходил в «Нетс» за большие деньги, но не рассматривался как франчайз игрок. Под него не подбирали баскетболистов, он не диктовал свои условия при обменах, ни подписывал длительные соглашения. Дюранта же ублажали по-максимому. В него поверили, как в человека, который выстроит в «Бруклине» чемпионскую династию. Создаст коллектив под себя и будет штамповать титулы.

Хотел этого и сам Дюрант, который выиграл два чемпионства в лучшей команде лиги с большим отрывом. Бок о бок с Стефеном Карри, Клэем Томпсоном и Дрэймондом Грином. Хейтеры Кей Ди не сомневаются, что «Воины» взяли бы два этих титула и без него. Спорное утверждением, но оно имеет право на жизнь. В «Бруклине» же Дюрант мог сделать команду своего имени, но похоже решил сбежать, столкнувшись с трудностями.

Хотя его контракт действует еще четыре года. Посмотрим, как поведут себя боссы «Нетс». За такое отношение можно наказать даже избранного.