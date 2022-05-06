Надежда остается только на CAS. ФИДЕ оставила в силе дисквалификацию Карякина и, похоже, уже нашла ему замену

В турнире претендентов россиянина, скорее всего, заменит китаец Дин Лижэнь.

Апелляционная палата комиссии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по этике и дисциплине отклонила апелляцию российского гроссмейстера Сергея Карякина на его дисквалификацию. 21 марта комиссия по этике ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода за политические высказывания, которые, по мнению членов комиссии, «нанесли ущерб репутации шахмат». Напомним, что в этот орган ФИДЕ входят Франсуа Стридом (ЮАР), Равиндра Донгре (Индия), Раджеш Хари Джоши (Непал), Йоландер Персо (Гайана), Юлия Левитан (США).

ФИДЕ отмечает, что шахматист может оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 календарного дня. Гроссмейстер намерен воспользоваться этим правом.

— У меня не было особых надежд, что апелляция будет удовлетворена в ФИДЕ, — сказал «СЭ» Сергей Карякин. — В какой-то степени это была формальность. Они лишь подтвердили свое решение об отстранении. Дальше с этой бумагой можно идти в CAS, там шансов побольше, хотя больших иллюзий я не испытываю. Тут многое будет зависеть от мастерства наших адвокатов и мастерства адвокатов ФИДЕ. В ближайшее время собираемся обратиться в CAS.

Пока один россиянин

ФИДЕ надо искать замену Карякину. И это уже второй подобный случай, который произошел при нынешних руководителях организации. На прошлом турнире претендентов-2020 в Екатеринбурге возникли проблемы с Теймуром Раджабовым. Азербайджанский гроссмейстер отказался участвовать в турнире претендентов из-за пандемии коронавируса. Он предлагал перенести сроки его проведения, но в ФИДЕ не пошли ему навстречу. В последний момент его заменил француз Максим Вашье-Лаграв. В итоге турнир пришлось прервать после семи сыгранных туров в связи с решением российского правительства прекратить авиасообщение с другими странами на фоне роста заболеваемости COVID-19. В такой ситуации ФИДЕ не могла продолжать турнир без гарантий безопасного и своевременного возвращения игроков домой.

После этого многие знаменитые шахматисты встали на сторону Раджабова и потребовали от ФИДЕ включить его в список участников нынешнего турнира. Стороны долго вели переговоры, и в итоге было принято решение, что азербайджанский гроссмейстер получит wild card на следующий претендентский, запланированный на 2022 год.

Раджабов действительно получил wild card. Компанию в Мадриде ему составят Ян Непомнящий, Алирез Фируджа, Фабиано Каруана, Ян-Кшиштоф Дуда, Рихард Раппорт и Хикару Накамура. Восьмым должен был стать Карякин, сыгравший в финале Кубка мира-2021, пройдя жесточайший отбор.

Высока вероятность, что CAS не успеет рассмотреть дело до старта турнира, который начинается уже в середине июня. Обычно подобные процессы затягиваются.

Ставка на Дин Лижэня?

Если слушания в CAS не состоятся оперативно, ФИДЕ придется выдать еще одну wild card. Наиболее вероятные претенденты — американец Уэсли Со (занял третье место по итогам «Гран-при» — 2022) и китаец Дин Лижэнь (идет на третьем месте рейтинга). По информации «СЭ», в организации склоняются к кандидатуре китайского гроссмейстера.

Лижэнь считался фаворитом прошлого турнира претендентов, но провалил важнейший старт. В первом круге в столице Свердловской области он набрал всего 2,5 очка, потерпев три поражения. Во втором исправить ситуацию не получилось. Дин финишировал только на пятом месте, пропустив вперед Каруана, Гири, Вашье-Лаграва и Непомнящего.

Также на право заменить Карякина мог бы рассчитывать Владимир Федосеев. Уроженец Санкт-Петербурга проиграл Карякину в полуфинале Кубка мира-2021. Но, как заявил сам Владимир, шансов на участие в турнире претендентов у него нет.

— У меня, разумеется, нет никаких шансов сыграть в Мадриде, — подчеркнул «СЭ» Федосеев. — Как мне кажется, нет их и у Сергея. В целом, учитывая, что сейчас происходит, непонятно, какое будущее ждет российские шахматы.