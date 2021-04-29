Владимир Поткин — о победе на турнире претендентов и причинах плохого сна.

На этой неделе российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл турнир претендентов (ТП), который проходил в Екатеринбурге, и получил право сыграть за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Их матч состоится с 24 ноября по 16 декабря в Дубае. У Непомнящего есть время восстановить силы после изматывающего турнира, который продолжался больше года, и постепенно начинать готовиться к встрече с Карлсеном. В интервью «СЭ» тренер Непомнящего Владимир Поткин рассказал о деталях, которые помогли Яну выиграть в Екатеринбурге.

Победа над Гири в первом туре была судьбоносной

— Давайте вернемся на год назад. Тот факт, что Максим Вашье-Лаграв заменил отказавшегося играть в Екатеринбурге Теймура Раджабова, сильно сказался на подготовке?

— Не все помнят, как Ян тяжело отбирался на ТП-2020. Ему надо было по заказу выиграть последний этап «Гран-при» в Иерусалиме. В Израиле он обыграл и своего главного конкурента на тот момент Вашье-Лаграва. Мы хорошо знаем возможности Максима, но его появление в ТП в любом случае стало неожиданностью. Это произошло за 10 дней до начала турнира. Но в целом мы делали акцент на всесторонней работе. Учитывали, что ситуация может быть непредсказуемой из-за накаленной ситуацией с пандемией, предполагали, что соперники могут повести себя нестандартно. Для меня как тренера самое главное было уберечь Яна от всех посторонних эффектов. Чтобы он чувствовал себя комфортно и сосредоточился на игре.

— Поэтому последний год он отказывался давать интервью?

— Да. В жизни Ян — открытый, приветливый, доброжелательный человек. Часто общается с друзьями, прессой, у него много различных интересов. Но в последнее время он сосредоточился исключительно на шахматах, и его игра стала качественно расти. Мы понимали, что он всерьез может рассчитывать на победу в ТП. И в такой ситуации мелочей не бывает. Нужно было полностью сфокусироваться. Так что последнее время для него существовала только наша команда.

— Могли бы оценить помощь секундантов Яна?

— Начиная с отборочного цикла близкий друг Яна Ильдар Хайруллин работает с нами. Его помощь в последние годы была очень весомой. Петр Леко — один из главных теоретиков шахмат, человек с энциклопедическими познаниями, который в своем время играл в чемпионском матче с Владимиром Крамником. Никита Витюгов — сильный шахматист, играющий практик. На протяжении отборочного цикла с нами работает и прекрасный доктор Данила Белык, представляющий Major clinic. В свое время он работал со сборной России и с Владимиром Крамником, и его помощь очень существенна. Так что результат роста Яна — это усилия всей нашей команды. Можно привести аналогию с футболом, когда весь коллектив играет на своего лучшего бомбардира.

— Насколько важно было взять уверенный старт, который в итоге и получился у Непомнящего (4,5 очка в шести турах)?

— Турнир претендентов — знаковое событие для всех восьми участников. Они ставят на кон всё. И начало турнира, безусловно, определяет дальнейший вектор. Так что всем было важно взять отличный старт. И речь здесь не только про хорошо подготовленные дебюты, а про умение показать в игре все свои лучшие качества. Это добавляет уверенности, и соперники чувствуют, что ты находишься в хорошей форме. Поэтому если забегать вперед, то победа над Гири в первом туре действительно была судьбоносной. Аниш также здорово прибавил за последний год, стал играть гораздо более агрессивно, выиграл пару крупных турниров.

У Яна такой стиль, что он всегда играет на победу

— Еще Ян признался, что отказался от лишних рисков. Что сгубило Владимира Крамника на ТП в 2018 году...

— В ТП каждый может обыграть каждого в любой момент. Поэтому было важно контролировать ситуацию, но в то же время использовать все свои шансы. Поэтому победные партии с Гири, Дин Лижэнем, Ван Хао Ян провел на высочайшем уровне. Все боролись до конца, и важно было качественно проводить финальный отрезок партии. Это требовало много энергии и терпения. Ян всё выдержал и показал отличную реализацию.

— Что скажете о поражении от Вашье-Лаграва в седьмом туре? Для вас было хорошо, что ТП пришлось прервать в тот момент?

— Та партия стоит особняком. Она игралась после выходного дня. Напряжение было повышенное. Максим подошел к турниру с очень большой мотивацией. Его включение в топ-8 в последний момент придало ему много сил. Мы жили с ним в одном отеле, часто пересекались на завтраках, и было видно, что он сфокусирован только на шахматах. Чего не скажешь про других гроссмейстеров, которые были озадачены непривычными условиями. Так что это было столкновение двух на тот момент лучших гроссмейстеров ТП. Надо отдать должное Вашье-Лаграву, который провел ту партию на самом высоком уровне. Мы же пошли на принципиальную систему, где цена хода очень высока. Первая неточность предоставила Лаграву серьезную инициативу. Если знать, что партия окажется последней в 2020 году, мы бы выбрали более сдержанную стратегию.

Тут я отмечу, что за годы совместной работы у нас были не только успехи, но и болезненные поражения. Важно их не только принимать, но и двигаться дальше. У Яна такой стиль, что он всегда играет на победу. Обоими цветами. Это дает отдачу на длинной дистанции. Он заряжен на борьбу, всегда сконцентрирован и мотивирован. То поражение существенно осложнило турнирную ситуацию, но мы его приняли и нашли в себе силы двигаться дальше.

— Как вы провели год между турнирами?

— Сроки возобновления ТП несколько раз переносились. Поэтому у нас была задача не столько подготовиться ко второму кругу, сколько быть в хорошей шахматной форме. Мы играли много онлайн-турниров, провели много сборов, тренировочных партий. Он чувствовал себя хорошо и был готов продолжить турнир в Екатеринбурге в любое время. Еще подчеркну, что для нас с Яном было принципиально важно, чтобы ТП возобновился именно в столице Свердловской области. Приятно, что организаторы приложили максимум усилий, чтобы он возобновился.

— Ян рассказывал, что плохо спал перед восьмым и девятым турами. У вас было то же самое?

— Когда турнир такого уровня приближается, то у любого шахматиста повышается концентрация, обостряются все чувства. Так что волнение вполне нормальный процесс. Несмотря на недосып, Ян хорошо провел первые две партии после возобновления. Где-то минимизировал риск, как в партии с Александром Грищуком. Саша удивил в дебюте, но Ян рассудительно ответил, играл хорошо и спокойно. Чувствовалось, что он поймал свой ритм. Что и доказала партия с Кириллом Алексеенко, когда получилось сыграть в живые шахматы и одержать красивую победу. Что касается моего сна, то мы всегда много работаем, много анализируем соперников, но я стараюсь никогда не показывать лишнего волнения. Ян должен чувствовать от тренера энергию и уверенность.

— Для многих загадкой стали провал Дин Лижэнь и не самая впечатляющая игра Фабиано Каруаны. Вы понимаете, что произошло с американцем?

— В первом круге Фабиано не удалось выйти в плюс, но перед возобновлением ТП все эксперты называли его в числе претендентов на первое место. И он доказал это в партии с Вашье-Лагравом, применив интересную дебютную идею, одержав блестящую победу в восьмом туре. Было видно, что он готов включиться в гонку. Но у него не пошло. Камнем преткновения стала его партия с Гири. Повторюсь, Аниш сейчас показывает лучшую игру в карьере, видно, что он много работает над собой. И тут он оказался сильнее Фабиано. После этого поражения было видно, что американец потерял мотивацию.

До матча с Магнусом постараться поучаствовать во всех возможных оффлайн-турнирах

— Поражение Яна от Дин Лижэня в последнем туре стало ложкой дегтя и не позволило приблизиться к заветной отметке 2800. Вообще насколько важно достичь этого показателя в рейтинге?

— Приятно набрать 2800 и выше, но целью номер один было выиграть ТП и попасть на матч. Конечно, необходимо прогрессировать как шахматист. Что Ян и делает. В таком случае рост рейтинга станет естественным следствием упорной работы. Конечно, поражение от Дин Лижэня стало неприятным, что скрывать. Всегда, когда ты выполнил большую задачу, тяжело играть последнюю партию. Сказывается сброс максимального напряжения. Могу сказать, что мы эту партию проанализируем и выявим все ошибки. Она очень важна для нас, чтобы стать еще сильнее.

— Как вы будете строить подготовку к матчу с Карлсеном? Будете играть много турниров, в том числе онлайн?

— Надо учитывать специфику онлайн-шахмат. С одной стороны, игроку комфортно, он ведет игру из дома. С другой — ничем не заменишь накала живых партий. Это было отчетливо видно на ТП. Поэтому нам надо сохранить баланс, играть в онлайн-шахматы, но постараться поучаствовать во всех возможных оффлайн-турнирах. Поскольку матч будет длинным, количество партий увеличилось. Так что нам необходимо смоделировать ту ситуацию, которая будет в Дубае.

— Тот факт, что матч будет проходить в ОАЭ, в том же часовом поясе, — это плюс для вашего подопечного?

— Когда я готовил Сергея Карякина к матчу с Карлсеном в Нью-Йорке, то последние сборы мы провели в Майами, чтобы привыкнуть к местному климату и временной зоне. Поэтому тот факт, что не будет разницы во времени, очевиден, но, с другой стороны, в ноябре будет довольно холодно в Москве и тепло в Дубае. Поэтому последний сбор должен пройти в максимально близких климатических условиях, как в ОАЭ. Чтобы шахматист уже не терял времени на адаптацию. Все-таки подготовка должна быть всесторонней, не только шахматной, но и физической, психологической. Это целый комплекс.

— Сергей Карякин может войти в вашу команду?

— Есть время подумать, как построить тренировочный процесс, но, безусловно, опыт Сергея мог бы быть нам полезным. Все-таки из наших топ-шахматистов он сыграл наибольшее количество партий с Магнусом в классические шахматы.

— Аркадий Дворкович заявил, что на матче в Дубае Непомнящий будет играть под флагом Федерации шахмат России. Вопрос по гимну будет обсуждаться с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Для вас это проблема?

— Для нас особая честь и волнение представлять страну. Когда есть флаг и гимн — это особое чувство. Будем ждать решение ВАДА по гимну.

Сделаем ставку на раскрытие лучших сторон Яна

— Карлсен уже восемь лет удерживает звание чемпиона мира, хотя многие давно изучили его стиль игры. В чем феномен норвежца, на ваш взгляд?

— Карлсен по праву сейчас шахматист номер один в мире. Он показывает свой класс не только в чемпионских матчах, но и во всех турнирах, в которых играет. Не только в классике, но и в блице, в рапиде. Так что это всесторонне развитый игрок, универсал. За эти годы вокруг него собралась профессиональная команда, которая работает над всеми аспектами его развития. Магнусу остается только хорошо играть. У Яна сейчас тоже очень профессиональная команда, он ощущает это на себе. Мы понимаем, что у нас есть резервы, понимаем, что Карлсен делает очень хорошо и над чем надо поработать, чтобы сравняться с норвежцем, а в чем-то и превзойти его. Для меня важно взять опыт матча Карлсен — Карякин в Нью-Йорке, но ключевым сделать раскрытие лучших сторон Яна. Все-таки матч за мировую шахматную корону — это всегда раскрытие личности. Ян — яркий, неординарный шахматист, со своим узнаваемым стилем. При этом он еще не вышел на свой максимум.

— Тот факт, что у Яна положительный баланс в партиях с Магнусом, внушает дополнительный оптимизм?

— Я не беру сейчас победы на юношеских соревнованиях. Когда Магнус был уже сложившимся шахматистом, Ян обыграл его в 2011 году в Вейк-ан-Зее, затем в 2017 году в Лондоне. Что примечательно, оба раза черными. На эти партии он выходил с особым настроем, у него было желание именно обыграть чемпиона. Все-таки многие гроссмейстеры поневоле предпочитают сделать ничью с Карлсеном, сыграть как можно осторожнее. Ян не из их числа. Он хочет показать свой максимум. Нам важно сохранить этот настрой. Чтобы Магнусу было по-прежнему некомфортно играть против Яна.

— Прошлый чемпионский матч Карлсена и Каруана был довольно скучным для широкого круга зрителей, было сыграно 12 ничьих. Матч в Дубае будет более результативным?

— У меня нет сомнений, что этот матч будет не только самым ярким за последние годы, но и самым зрелищным за всю историю шахмат. Тут видно столкновение стилей. И что меня радует как тренера — Ян становится сильнее каждый день. У него очень много резервов.