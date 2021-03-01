Аронян выбрал США. Знаменитый шахматист отказался от родины из-за денег?

Итальянец, армянин, филиппинец и японец образовали американскую дрим-тим. Россия больше не фаворит домашней олимпиады?

Титулованный армянский шахматист Левон Аронян принял решение выступать за США. Среди причин такого решения пятый номер рейтинга ФИДЕ назвал отсутствие государственной поддержки шахмат в родной стране. По его словам, после революции 2018 года правительство во главе с Николом Пашиняном обещало продолжить политику поддержки шахмат, но обещание ограничилось лишь годом частичной помощи. 38-летний Аронян заявил, что американский меценат и любитель шахмат Рекс Синкфелд не раз предлагал ему переехать в США, но сам гроссмейстер отказывался. Сейчас же он все-таки принял приглашение. Теперь Левон будет жить в Сент-Луисе, а сборная США превращается в настоящую шахматную дрим-тим.

Levon Aronian has announced that he's switching to the USA, complaining of the «absolute indifference» of the current Armenian government to chess! He's set to become the US no. 2: https://t.co/kZpk5TVY6Z #c24live pic.twitter.com/0dcjVFzVLx — chess24.com (@chess24com) February 26, 2021

Две точки зрения

— Прошлый год был слишком тяжелым для всех нас: эпидемия, война, в моем случае также личные невзгоды (в марте 2020 года в автокатастрофе погибла жена шахматиста Арианна Каоили. — Прим. «СЭ») и абсолютное безразличие государства к армянским шахматам, — написал Левон Аронян в Facebook. — Передо мной стоял выбор: бросить дело жизни или переехать туда, где меня ценили. Прождав больше года исполнения обещаний действующей власти, я понял, что мне нужно принять прорывное решение — уехать из родной страны. Очевидно, что каждый год ожидания перемен — это пустая трата времени с точки зрения моей спортивной карьеры. Я слишком высоко ценю жертвы моей семьи, особенно матери, в деле моего становления шахматистом, чтобы не использовать свои шансы по максимуму.

— Думаю, понятно, что в шахматах не удастся достичь мировых высот без огромного количества тяжелой работы и содействия государства, — объясняет Аронян. — Существенным фактором нашего шахматного успеха было личное внимание и забота третьего президента Армении Сержа Саргсяна на протяжении многих лет. После революции 2018 года новое правительство обещало продолжить эту линию, но обещания ограничились годом частичной поддержки, после чего она прекратилась. Все мои попытки остановить деструктивные решения в области шахмат провалились. Мне не удалось объяснить новому правительству, что шахматы — это большое наследие, что наши успехи на этом поприще — одно из величайших достижений страны.

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян заявил, что удивлен высказывания гроссмейстера.

— Очень сожалею и высоко оцениваю его достижения в мире шахмат. Мы все гордились его достижениями. Я удивлен тем, что он принял такое решение, и буду рад, если он пересмотрит его. Однако должен сказать, что у министерства нет каких-либо невыполненных обязательств перед Ароняном, — сказал Думанян журналистам в Национальном собрании.

Глава шахматной федерации Еревана, депутат от провластной фракции «Мой шаг» Мхитар Айрапетян и вовсе обвинил Левона во лжи.

— Очень сожалею, что Аронян принял такое решение. Я знаком с заявлением, думаю, некоторые его ремарки касались лично меня. Учитывая, какой большой вклад он внес в развитие шахмат Армении, думаю, он имеет право давать ложную информацию обществу, — сказал Айрапетян журналистам.

Под постом Ароняна пользователи оставили более 1300 сообщений. Большинство из них поддержали шахматиста, подчеркивая, что Армения не ценит своего героя и они продолжат болеть за него в любых обстоятельствах. Но нашлись и те, кто обвинял шахматиста в меркантильности, нежелании пойти навстречу своей стране в тяжелый для нее период и самому вкладывать средства в молодежь, попыткой политизировать свой уход без должного на то основания...

В составе сборной Армении Аронян трижды выигрывал шахматную олимпиаду (2006, 2008, 2012) и побеждал на командном чемпионате мира (2011). В 2005 году Левон был признан лучшим спортсменом Армении. Армянский гроссмейстер четырежды принимал участие в турнире претендентов, дважды выигрывал Кубок мира FIDE (2005, 2017), побеждал на чемпионатах мира по рапиду (2009) и блицу (2010).

Сборная США стала недосягаемой?

Левон Аронян также рассказал, что его переход в сборную США поддержал второй номер рейтинга ФИДЕ Фабиано Каруана.

— Хочу выразить благодарность уважаемому Рексу Синкефельду за то, что он все еще верит в меня сегодня, — продолжил Аронян. — Спасибо также Фабиано Каруане, который является сильнейшим игроком Америки, поддерживает меня и разделяет мое решение быть товарищами по команде. Я очень благодарен своей семье, родным, друзьям и всем тем, кто знает мои принципы и понимает меня.

Интересно, что теперь сборная США станет еще интернациональнее. Четыре шахматиста, входящие в топ-20 рейтинга, являются выходцами из других стран: Каруана (родился в США, но долгие годы выступал за Италию), Уэсли Со (бывший филиппинец), Хикару Накамура (японец, гражданин США по рождению) и Леньер Домингес Перес (экс-кубинец). Теперь к ним добавится еще и Аронян, который в марте вошел в топ-5 (2781).

— В шахматах не надо выдерживать определенный простой, получать гражданство, чтобы выступать за другую страну? — вопрос гроссмейстеру и тренеру Владимиру Барскому.

— Нет, в шахматах все гораздо проще, чем, например, в игровых видах спорта. Чтобы выступать за сборную, не нужно ни гражданство, ни вид на жительство. Поэтому шахматисты часто меняют национальной команды. Из той же сборной Армении Сергей Мовсесян выступал за Чехию, рижанин Аркадий Найдич играл за Германию, а сейчас за Азербайджан. Сергей Карякин выигрывал шахматную олимпиаду-2004 со сборной Украины. Есть рекордсмены, кто выступал за три-четыре страны. Сами правила смены одной страны на другую достаточно простые, карантина как такого нет.

— Сборная США теперь фаворит всех крупных турниров?

— Судите сами: на первой доске Каруана, на второй — Аронян, на третьей — Накамура или Со, на четвертой — молодой Джеффри Шонг. Можно смело сказать, что это дрим-тим, без преувеличений.

Таким образом, на шахматной олимпиаде-2022, которая состоится в России, новый фаворит.