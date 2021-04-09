«Он поставил на кон все: и честь, и порядочность». 15 лет «туалетному скандалу» в шахматах

Матч между Владимиром Крамником и Веселином Топаловым должен был объединить мировые шахматы, но едва не привел к их полному расколу.

В этом году исполняется 15 лет одному из самых драматичных матчей на первенство мира по шахматам, который едва не закончился мощнейшим «туалетным скандалом». В 2006 году выяснение отношений Владимира Крамника и Веселина Топалова вышло далеко за пределы шахматной доски. Команда болгарина обвиняла российского гроссмейстера в читерстве, Крамник в знак протеста на странное решение апелляционного комитета отказался выходить на пятую партию, а глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинова был вынужден бросить все дела в Москве и срочно вылететь в Элисту для урегулирования ситуации.

Топалов был фаворитом матча, деньги на него нашел муж Водяновой

Перенесемся в 2005 год. Веселин Топалов тогда был лидером мировых шахмат, который на своем пути сметал всех соперников. Как примерно это сейчас делает Магнус Карлсен. Вот приведем несколько фактов. Болгарин выиграл чемпионат мира-2005 по версии ФИДЕ в аргентинском Сан-Луисе (проходил по круговой системе), набрав в первом круге турнира шесть с половиной очков из семи возможных. И это в противостоянии с Анандом, Леко, Касымжановым, Свидлером, Полгар... Спустя год Топалов в блестящем стиле выиграл турнир в Софии, взяв четыре очка в четырех заключительных турах. Это позволило ему не только вновь обойти всех конкурентов, но и достигнуть рейтинга 2813, побив рекорд Гарри Каспарова: 13-й чемпион мира ушел из спорта с рейтингом 2812. Каспаров, комментируя это событие, назвал Веселина «своим творческим наследником».

А что же Крамник? В 2004 году он отстоял титул чемпиона мира по версии ПША в тяжелейшем матче с Петером Леко в Бриссаго. По итогам 14 партий была зафиксирована ничья (7:7), причем россиянин «на заказ» победил в последней партии. Это позволило ему сохранить титул. В 2005 и 2006 годах Владимир провел ограниченное количество турниров и выпал из топ-5 рейтинга ФИДЕ. Гроссмейстер испытывал проблемы со здоровьем (по словам корреспондента «СЭ» Юрия Васильева, почти каждый турнир Крамник играл «с градусником под мышкой»), да и прежней мотивации уже не было. О чем сам Крамник признавался в интервью Васильеву после неудачного турнира в Софии-2005.

Тем не менее россиянин согласился на матч с праймовым Топаловым. Во многом ради того, чтобы положить конец расколу шахматного мира, который произошел в 1993 году, когда тогдашний чемпион Гарри Каспаров отказался играть под эгидой ФИДЕ и создал свою собственную организацию ПША. С тех пор и вплоть до этого матча у шахматного мира было два чемпиона — по классическим шахматам (ПША) и по версии ФИДЕ. Но был и еще один веский повод.

— Легитимность моего матча с победителем турнира в Аргентине не вызывает сомнений, — говорил Крамник в интервью «СЭ» в мае 2005 года. — Я как классический чемпион мира легитимен. Победитель турнира в Аргентине будет тоже легитимен. И матч между нами тоже абсолютно легитимен! И он состоится, даже если какие-то функционеры каких-то организаций будут против. Точно знаю, что такой матч всем интересен и что уже есть очень интересные предложения от очень крупных спонсоров.

Действительно, призовой фонд матча Крамник — Топалов составил рекордные 1,8 миллиона долларов. Для сравнения: в последнем матче на первенство мира между Карлсеном и Каруана на кону был миллион евро. Интересно, что львиную часть гонорара обеспечил лорд Джастин Портман — бывший супруг российской модели Натальи Водяновой (на тот момент они состояли в браке).

Болгарин привез экстрасенса, но провалил начало

За полтора месяца до матча с Топаловым Крамник наконец-то показал чемпионскую игру на своем любимом супертурнире в Дортмунде (всего он выиграл его рекордные 11 раз). Владимир разделил победу с Петром Свидлером, пройдя всю дистанцию без поражений и не раскрыв ни одного дебютного секрета накануне матча в Элисте.

В столицу Калмыкии шахматисты прилетели в один день. Команда Крамника состояла из шести человек, включая личного массажиста и повара. Делегация болгарина — из десяти членов. Особенно удивило наличие экстрасенса, которого менеджер болгарина Сильвио Данаилов назвал «давним белорусским приятелем Топалова». Но главным персонажем этого матча стал, конечно, сам Данаилов. В 2006 году его имя упоминалась в российских СМИ едва ли на чаще, чем Андрея Аршавина — лучшего футболиста России того периода.

Но свои «ходы» Данаилов приберег к середине матча. На первой же пресс-конференции Крамник и Топалов общались между собой исключительно дружелюбно, сыграли показательную партию. Соперники вспомнили свою первую встречу, которая состоялась в Мадриде в 1993 году. На этот раз, как и тогда, партия завершилась вничью по предложению россиянина.

А вот две стартовые партии чемпионского матча закончились результативно. Топалов допустил два откровенных «зевка» и позволил своему сопернику (при откровенно слабой игре) получить солидное преимущество (2:0). В первый день отдыха Топалов даже отправился в православный храм, где, как он сообщил журналистам, поставил свечку.

В третьей партии, в которой у болгарина были черные фигуры, преимуществом владел россиянин, причем практически с первого и до последнего хода, но... Видно, не зря ставил свечку в церкви Веселин. Владимир попал в сильнейший цейтнот, все свое преимущество растерял, и пришлось ему с помощью мнимой жертвы ладьи форсировать ничью вечным шахом. Четвертая партия прошла в равной борьбе и закономерно завершилась вничью. А вот затем наступила кульминация.

Женский туалет, «подсказки» от Каспарова

Дальнейший ход матча был омрачен историей, получившей в СМИ наименование «туалетный скандал». Команда Топалова обвинила Крамника в частых и длительных посещениях туалета — единственного места, не подлежащего видеонаблюдению, — и направила жалобу в апелляционный комитет. Данаилов высказал подозрения, что Крамник во время посещения уборной может получать подсказки от компьютера. Никакого фактического подтверждения своим домыслам менеджер болгарина не представил и даже не привел конкретные ходы, подсказанные, по его мнению, Крамнику компьютером. Была проведена проверка комнат отдыха и туалетов игроков, не давшая никаких результатов.

Не говоря уже о самом факте публичного обсуждения деликатной темы, оказалось, что данные, на которых основана апелляция, были получены Данаиловым вопреки правилам — видеозапись из комнаты отдыха Крамника предоставили в частном порядке члены апелляционного комитета, в частности вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос. Хотя по правилам она может быть доступна только главному судье (позже Илюмжинов объяснил эти действия форс-мажором, так как иначе болгарская делегация была готова покинуть Элисту и уже купила билеты на самолет).

Тем не менее апелляция была принята и рассмотрена. Апелляционный комитет заявил, что болгарская сторона завысила число посещений Крамником туалета, однако признал, что оно действительно необычно велико, и постановил закрыть личные туалеты участников, открыв один общий (причем это оказался женский туалет). Такое решение было сочтено Владимиром Крамником нарушающим контракт о матче и оскорбительным. В знак протеста Крамник не явился на пятую партию, за что ему было засчитано техническое поражение.

Эту ситуацию обсуждали по всему миру, причем люди, совсем далекие от шахмат. Вспоминает корреспондент «СЭ» Юрий Васильев: «Показательна история, которой поделился со мной Иожеф Реш, давний друг Крамника, являющийся директором его предстоящего матча с машиной Deep Fritz. Реш приехал в Элисту поддержать Владимира в трудную минуту, и когда размещался в гостинице, то дежурная по этажу, вручавшая ему ключи от номера, сделала большие глаза и спросила таинственным шепотом: «А правда, что Крамнику подсказывает ходы в туалете сам Каспаров?» И смех и грех».

Понятно, что эта история нужна была команде Топалова, чтобы вывести Крамника из себя. Забегая вперед — сделать это удалось.

Долгие переговоры, миноискатели

На тот момент президент ФИДЕ и по совместительству президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов был вынужден покинуть заседание глав регионов Южного федерального округа РФ под председательством президента РФ Владимира Путина и вылететь в Элисту.

Памятное фото. С президентом России Владимиром Путиным и ребятами образовательного центра «Сириус». Сочи. pic.twitter.com/K8BeNDlYSw — Кирсан Илюмжинов (@Kirsan__) January 27, 2021

Илюмжинов вновь и вновь проводил переговоры с командами Топалова и Крамника. «Туалетный вопрос» вскоре был закрыт. Стороны решили, что за Крамником и Топаловым будут закреплены до конца матча комнаты отдыха со своими туалетами. Их тщательнейшим образом проверят эксперты из бригады соперников, и никто не сможет ничего туда ни внести, ни вынести. Но остался открытым вопрос счета. Крамник и Российская федерация шахмат настаивали на счете 3:1, болгарская делегация стояла на своем — только 3:2. Илюмжинов, со свойственной ему гибкостью и остроумием, готов был найти выход из этой тупиковой ситуации. Он предложил Топалову продолжить матч со счета 3:1, но увеличить число партий до 16 или 14. Топалов, со слов Илюмжинова, был согласен на это, но Крамник сразу же отклонил изменение регламента матча.

— Я сказал гроссмейстерам, что каждый из них сможет стать настоящим героем в глазах шахматного мира, если проявит мужество и благородство, — говорил Илюмжинов «СЭ» 2 октября 2006 года. — Крамник станет героем, если согласится продолжить игру при счете 3:2. Но есть такая возможность и у Топалова: ему надо согласиться начать со счета 1:3...

Таким героем в итоге стал Крамник, но этот шаг стоил ему очень дорого. Уже в восьмой партии Топалов сравнял счет после грубейшей ошибки россиянина на 37-м ходу. Да и атмосфера матча была очень враждебной. Шахматисты не жали друг другу руки, проводили раздельные пресс-конференции, а Данаилов не унимался. После восьмой партии менеджер заявил, что практически все ходы Владимира совпадают с первой линией компьютерной программы «Fritz 9». Карстен Хензель, менеджер Крамника, парировал, что команда Топалова, по его сведениям, может попытаться сфабриковать доказательство жульничества Крамника, подбросив в его комнату отдыха или туалет электронное устройство. Хензель потребовал досмотра всех членов команды Топалова, имеющих доступ в комнату отдыха Крамника, перед входом туда и изъятия любых подозрительных предметов.

— Крамник хотел, чтобы нас просвечивали миноискателями — не металлоискателями, как все думают, а миноискателями! Мы на это тоже пошли, хотя нам говорили, что излучение миноискателей неблагоприятно влияет на здоровье, — говорил «СЭ» Топалов.

Драматичная развязка, футбольная Лига чемпионов

В девятой партии победа вновь досталась Топалову. По словам эксперта «СЭ», знаменитого шахматного теоретика Евгения Свешникова, он никогда еще не видел такой слабой игры в исполнении Крамника. Причем поразили не только несильные ходы Владимира, но и то, как он о них говорил на пресс-конференции после партии. Владимир признал, что оказался не готов к неожиданному дебюту болгарина и заиграл в стиле «пан или пропал». Налицо была явная потеря концентрации. Впрочем, российский гроссмейстер не унывал.

— Я понимаю, что матчевая ситуация для меня ухудшилась, но бить в набат пока рано: впереди еще три партии, в двух из которых у меня белые фигуры, — говорил Владимир после поражения. — Я буду бороться и сделаю все возможное, чтобы отыграться. Бывали ситуации и хуже. В конце концов, совсем недавно в аналогичной ситуации был Топалов. А в матче с Леко у меня вообще оставалась только одна партия...

Крамник победил уже в следующей партии, действуя в своей фирменной манере, крайне неприятной для любого соперника, в том числе и для такого острого шахматиста, как Топалов. Болгарин же непостижимым образом грубо ошибся: его ход 24...f6 привел к роковым для него последствиям.

В 11-й и 12-й партиях были сыграны добротные ничьи, и дело дошло до тай-брейка. Перед ним Юрий Васильев написал в «СЭ» следующее: «Матч, который призван объединить шахматный мир, таковым может оказаться, только если Крамник выиграет 12-ю партию или тай-брейк. В противном случае российский гроссмейстер, как следует из распространенного накануне открытого письма его менеджера Карстена Хензеля, не признает Топалова чемпионом мира и будет добиваться справедливости в суде. Крамник требует переиграть пятую партию, в которой ему было засчитано поражение за неявку. Но, как сообщили мне представители организаторов матча, никто никакой переигровки устраивать не будет, да и болгарская сторона на это никогда не пойдет. То есть или победа, или суд. А как же быть с объединением? Зачем было поднимать всю эту шумиху, затевать матч?»

Но объединение все-таки случилось. Первая партия на тай-брейке завершилась вничью, вторую выиграл Крамник, третью — Топалов, а решающая четвертая вновь осталась за россиянином.

— Я выиграл совершенно равный эндшпиль [в четвертой партии тай-брейка], — говорил «СЭ» Крамник на следующий день после победы. — Думаю, сказались мои более крепкие нервы. Я видел, как страшно он нервничал. Все же опыт — штука хорошая...

Топалов заявил, что разочарован в своем противнике

— Сам титул для меня не так важен, — подчеркнул «СЭ» Топалов. — Я доволен тем, что показал, как должен выглядеть матч на первенство мира. Когда Крамник и Леко делали свои 15-ходовые ничьи, а потом улыбались друг другу и говорили: «Какой интересный, напряженный матч!» — это было смешно и грустно. В принципе ФИДЕ должна запретить подобное в профессиональных шахматах. Крамник и здесь был бы не против такой игры, но я его заставил играть! Когда он в четвертой партии предложил мне ничью где-то в районе 20-го хода, а потом на пресс-конференции сказал, что больше думал о футбольных матчах Лиги чемпионов, то я воспринял это не только как личное оскорбление. Это оскорбление всех любителей шахмат.

Спустя четыре дня после окончания матча Топалов официально вызвал Крамника на реванш, который мог состояться в Болгарии весной 2007 года. Крамник был не в восторге от этой идеи, отметив, что на родине Топалова провокаций в его сторону будет еще больше. А испытывать еще раз то, что происходило в Элисте, он больше не готов.

2 октября 2006 года. Элиста. Веселин Топалов против Владимира Крамника. Фото Евгений Атаров, —

Скандальное интервью Топалова, которого не было...

Тем не менее в декабре 2006 года в ФИДЕ поступила официальная заявка о проведении матча-реванша, но болгарская сторона так и не смогла предоставить банковских гарантий на 1,8 миллиона долларов. В январе 2007 года президентский совет ФИДЕ окончательно отказался от проведения повторного матча Крамник — Топалов.

Стоит отметить, что всем этим событиям предшествовало скандальное интервью Топалова испанскому изданию ABС. В нем Веселин утверждал, что Крамник пользовался компьютерными подсказками, получение которых было якобы организовано спецслужбами. Мол, при осмотре туалетной комнаты Крамника в потолке был обнаружен сетевой кабель, однако его команда не стала предавать гласности этот факт, чтобы не сорвать матч, поскольку в таком случае болгарин боялся не получить призовые деньги или даже не быть выпущенным из России.

В интервью «СЭ» Данаилов назвал это интервью фейковым.

— В газете, то есть на бумаге, этого интервью не было, — пояснил менеджер. — А к тому, что в том или ином виде «гуляет» по интернету, серьезно относиться нельзя. Топалов дает много интервью, за всеми не уследишь. Данный текст — в том виде, в котором он появился в интернете, — Веселин никогда в глаза не видел. Больше мне к этому добавить нечего.

Дальнейшая судьба участников «туалетного скандала» сложилась непросто. Крамник упустил шахматную корону в 2008 году, когда в Бонне уступил Виши Ананду (4,5:6,5). Топалов же в 2009 году выиграл претендентский матч у Гаты Камского и вновь получил право побороться за шахматную корону. Но в родной Софии он также уступил Ананду. А спустя четыре года началась эра Карлсена, которая продолжается по сей день.

Высшее достижение в карьере Крамника

Пять лет назад Крамник в большом интервью «СЭ» вспомнил некоторые подробности событий в Элисте.

— На чемпионате мира по рапиду и блицу в Берлине нам показали фильм «Жертвуя пешкой» (картина о знаменитом матче 1972 года между Борисом Спасским и Робертом Джеймсом Фишером. — Прим. «СЭ»). Когда увидели сцену, где Фишер не вышел на вторую партию, шахматисты стали весело обсуждать, что, мол, пора снимать кино о моем поединке с Топаловым! Ананд и Карлсен даже стали предлагать знаменитых актеров на наши роли. Правда, сейчас уже не помню, какие были кандидаты. На самом деле наш матч не уступал по драматизму поединку 1972 года. Просто тогда в шахматах было много политики, примешивалась холодная война.

У нас уже был проект: Элиста 2006 — репортажи, комментарии с матча Крамник — Топалов. https://t.co/nxcJNDvn4Y



Данаилов обещает продолжение. https://t.co/u0lN52fTvV Ну, посмотрим. pic.twitter.com/b8utXNkF8Z — Chess-News.ru Шахматы без цензуры (@Chess__News) January 23, 2021

— Нелепые обвинения в вашу сторону, что вы слишком часто ходите в туалет, с намеком на подсказки извне... Поединок с Топаловым — это больше чем шахматы?

— После того что наговорили и наделали Топалов и его менеджер, мне уже очень не хотелось проигрывать. Это было дело принципа, ведь была задета моя честь. Хотя вполне мог уступить, ведь я принял решение продолжать после того, как у меня абсолютно незаконно отняли целое очко. Команда Топалова по ходу матча вела себя просто безобразно, устроив мне самую настоящую травлю. Такого пресса во время шахматного соревнования я до этого никогда не испытывал и надеюсь, что не испытаю.

— Какие эмоции были, когда вы одолели Топалова на тай-брейке?

— Я был рад намного больше, чем после победы над Каспаровым. При том что Топалов — очень сильный шахматист, но определенно уступает Гарри Кимовичу. Но эмоции Элисты явно перевешивали эмоции Лондона. Мне было важно наказать болгарина за его поведение. Победителей любят, им быстро все прощают. Я полностью отдавал себе отчет в том, что в случае победы Топалова все вскоре забыли бы, как он вел себя во время матча, он бы стал героем. Я очень не хотел этого допустить!

С тех пор в шахматном мире к Топалову очень негативное отношение, его даже не приглашают на некоторые турниры. Это пятно на всю жизнь. В 2006-м он поставил на кон все: и честь, и порядочность — настолько хотел выиграть. Морально для меня было важно, чтобы он не остался «в шоколаде». Я рисковал, мог уступить, потому что по ходу матча отставал в счете, но сравнял его и на тай-брейке сумел одержать верх. Думаю, с точки зрения стойкости и силы духа это высшее достижение в моей карьере.