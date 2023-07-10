Непомнящий пришел в себя после Астаны, но отстал от Карлсена в Загребе

Ян занял второе место в очень сильной компании.

16-й чемпион мира Магнус Карлсен подтвердил свою силу на третьем этапе Grand Chess Tour-2023, который проходил в Загребе. Ранее 32-летний норвежец выиграл в Варшаве, в Бухаресте победил Фабиано Каруана (Карлсен пропускал этап). И если в столице Польши Магнус в плотной борьбе на финише обошел Яна-Кшиштофа Дуду, то в Хорватии ему просто не было равных. Особенно в блице, где в первом круге он выиграл девять партий из девяти. Хотя обойти Алиреза Фируджу в блиц-рейтинге все же не получилось. Иранский гений выиграл второй круг в блице (в том числе обыграл Магнуса), и все же не смог дотянуться до тройки призеров. На второй же строчке финишировал Ян Непомнящий. Россиянин провел несколько блистательных партий, показав свою готовность к приближающемуся Кубку мира.

Ян выше всех

Перед стартом GCT Карлсен добился очень крутого достижения. Выиграл Titled Tuesday на Chess.com cо стопроцентным показателем (ранее такое удавалось только Хикару Накамуре). Правда, старт в Загребе у экс-чемпиона мира не удался. После победы над Гукешем Доммараджу он не смог обыграть местного гроссмейстера Ивана Шарича, и упустил верное очко в партии с Непомнящим. Ян стартовал с проигрыша Дуде и двумя ничейными партиями. Первый день россиянин закончил в подвале турнирной таблицы (лидерство неожиданно захватил 53-летний Виши Ананд). Зато второй Непомнящий провел феноменально, выиграв все три партии (у Фируджи, Ричарда Раппорта и Константина Лупулеску). И сразу поднялся в дележ первого места с Анандом и Каруана. Недалеко от лидеров были Гукеш и Дуда, чуть дальше — Карлсен (начал день с двух поражений подряд) и Раппорт.

В заключительный день рапида Ян не сбавил обороты, набрав 2 очка из трех. Он обыграл Шарича, а также сыграл вничью с Анандом и Каруана. Последний прошел похожий путь с Непомнящим. Также проиграл в первом туре, но потом набрал очень мощные обороты, — четыре победы и четыре ничьих. Таким образом, экс-претенденты обошли экс-чемпионов в рапид. У Непо и Фаби по шесть очков (россиянин был выше из-за дополнительных показателей), третьим стал Карлсен, отставший на пол-очка.

Перед блицем сложилась очень запутанная ситуация: сразу восемь шахматистов расположились в диапазоне трех очков (лишь Шарич и Лупулеску серьезно отстали). А гандикап в несколько очков за два блиц-круга, как показала практика предыдущих этапов, отыгрывается очень легко. Поэтому вся борьба была впереди.

Чудо от Карлсена

Но Магнус сразу же убил интригу за главный приз. В первый день блица он выиграл девять партий из девяти, выбив второй тотал за неделю. А с учетом двух заключительных партий в рапид его победная серия достигла 11 партий. Причем Карлсен обыграл всех конкурентов: Каруана и Фируджа проиграли белыми, Непомнящий — черными.

За счет такого перформанса норвежец оторвался от Каруаны и Непомнящего на три очка (Ян и Фаби набрали 5 очков из 9 в первый день). Поэтому, пожалуй, главная интрига второго дня заключалась в том, сможет ли Магнус обогнать Фируджа в блиц-рейтинге или нет. Перед турниром отрыв Алирезы казался огромным, но от него осталось всего несколько баллов.

Второй день Магнус начал с двух ничьих, но затем оказался сильнее Гукеша, Шарича, Ананда и Непомнящего. 14 очков за 15 туров — феноменальный результат. Но Фируджа тоже не хотел уступать пальму первенства, и умудрился выиграть второй день. Алиреза закончил шесть партий из девяти в свою пользу, в том числе обыграл Карлсена черными. Это позволило ему сохранить первую строчку, но от 38 баллов преимущества осталось всего девять.

В блиц Алиреза набрал 13 очков, но все же не сумел добраться до второй строчки. Ян Непомнящий аккуратно «доплыл» до серебра серией из трех ничьих в заключительных партиях, обогнав Фируджу на пол-очка. Все шансы на призовое место имел и Каруана, но одно очко из четырех возможных на финише не позволили Фаби заскочить на пьедестал.

GCT берет длительную паузу и продолжится осенью — в ноябре участники приедут на завершающие этапы в Сент-Луис. Впрочем, любители шахмат скоро вновь увидят всех топ-шахматистов в деле. В конце июля в Баку стартует Кубок мира-2023, на котором будет разыграно три путевки на турнир претендентов в Торонто-2024. Карлсен подтвердил свое участие и будет рейтинг-фаворитом, а 17-й чемпион мира Дин Лижэнь решил продлить свой отдых.

Кстати, на прошлой неделе стали известны последние обладатели wild card азербайджанского форума. К Хикару Накамуре и Арджуну Эригайси присоединились Петр Свидлер и Василий Иванчук. В женской сетке также пополнение: к Чжу Цзиньер добавились Полина Шувалова, Сарасадат Хадемальшарех и Элин Реберс.