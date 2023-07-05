Ход конем в шахматах: в них тоже ввели видеоповторы!

Система видеонаблюдения и компьютер помогут предотвратить конфликты и в самой мирной игре.

Международная шахматная федерация ФИДЕ огорошила новостью на своем официальном сайте, объявив, что на чемпионате Западной Азии среди юношей будет применяться технология VAR — помощь видеоарбитра, как в футболе. Какие в шахматах могут быть видеоповторы, разбирался «СЭ».

Где их планирует использовать ФИДЕ?

— Благодаря технологиям и платформе idChess впервые в шахматах появилась система-помощник для арбитров, позволяющая отслеживать спорные моменты в игре и принимать правильные решения, — возвещает ФИДЕ.

Далее сайт федерации приводит в пример теннис, волейбол и футбол, где в разных видах используются видеотехнологии, которые снижают вероятность ошибки судьи. Причем, как отмечается, окончательное решение остается за рефери-человеком. Системы VAR предоставляют дополнительную информацию, но не принимают решения за судей. Так что же они предоставляют шахматному судье?

ФИДЕ, по сути, приводит только одну ситуацию, при которой понадобится VAR в игре за черно-белой доской: один из шахматистов вызывает арбитра, чтобы отметить нарушение соперника. Например, один игрок утверждает, что второй коснулся своей фигуры, но не сделал ход, а второй это отрицает. Если судья пропустил момент, он может пересмотреть трансляцию.

Скандалы редки, но очень резонансны. Карлсен так проигрывал три раза!

На деле ситуаций может быть гораздо больше, и YouTube предоставляет богатую подборку самых монструозных нелепиц. Одна из них — на московском турнире 2016 года. Играют два гроссмейстера топ-уровня, Левон Аронян и Хикару Накамура. Происходит как раз то самое правило касания, или в простонародье «тронул — ходи».

А вот более сложный кейс. Против Накамуры играет Фабиано Каруана, будущий участник матча за звание чемпиона мира. И хлопает по часам до того, как ставит ферзя вместо пешки. Игру продолжили до ничьи, но после долгого обсуждения с судьями. Понять, как включились часы, без замедленного повтора не так и просто.

Или более уникальные примеры. Когда в партии против того же Накамуры (вот же повезло человеку!) соперник из Индии приставляет своего короля вплотную к вражескому. Ход отмотали назад, а американцу японского происхождения дали дополнительную минуту времени.

А тут после спорного взаимодействия руки и ладьи армянина Давтяна его простил индиец Бхарат, что привело к пату. Правда, и сам Бхарат кидался своими фигурами в пешки соперника, чем выигрывал чужое время.

Происходили и абсолютно фантастические ситуации, причем в партиях Карлсена и россиян. Сначала норвежца обыграла Александра Костенюк, когда Магнус решил схитрить и переходить.

Похожее у него произошло и в поединке с Борисом Савченко.

А через несколько лет произошел скандал с Эрнесто Инаркиевым в Эр-Рияде. Карлсен поставил россиянину шах, но тот вместо ухода от него или поедания ладьи пошел в контратаку и сам зашаховал чемпиона мира. Тот такой нестандартной находки не ожидал и сам стал уворачиваться от шаха, не заметив, что соперник нарушил правила. А вот Инаркиев заметил — и при следующем же ходе Карлсена позвал судью, сказав, что тот совершил нелегальный ход (да-да, спровоцированный им самим).

Что самое невероятное — судья присудил победу россиянину. Видимо, по букве закона: кто первый позвал судью, того и тапки. Но через некоторое время судейская коллегия все же присудила победу Карлсену после того, как Инаркиев отказался возобновлять игру. Хотя именно это, как впоследствии объясняли специалисты, и должно быть сделано в таких случаях.

Ну и на десерт еще одно видео с участием русских парней.

VAR к чему-то приведет?

На профессиональном уровне революции точно не будет. Вероятность встретить спорную партию выше, чем встретить инопланетянина (хотя тут бы поспорил бывший президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов). Скорее это похоже не только на попытку решить проблемы с 0,0001% партий, но и на привлечение внимание к спорту, что в последнее время удается шахматам неплохо. Взять хотя бы успех сайта chess.com и других приложений, которые заполонили TikTok короткими удобными для молодежи видео с задачками и интересными комбинациями.

А вот на детских и юношеских турнирах видеоповторы могут пригодиться. Ибо там любительских ситуаций типа «тронул — ходи» полно.

Но, наверное, помимо того чтобы бороться с читерами видеоповторами, ФИДЕ надо вспомнить о кейсе Ниманна и придумать видеоповторы в онлайн-шахматах (с веб-камер в квартирах игроков?) и специальный VAR для поиска анальных шариков с подсказками. Вот тогда шахматы заживут и задышат чистотой.