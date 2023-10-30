Есипенко делит лидерство с Накамурой, Горячкина в погоне за Асабуевой. Что происходит на Grand Swiss-2023

Российские шахматисты здорово стартовали на «Большой швейцарке».

В Grand Swiss-2023 уже сыграно половина дистанции, и пока наши гроссмейстеры выступают более чем достойно. Андрей Есипенко после провала в суперфинале чемпионата России был единоличным лидером после четырех туров, показывая результат «+3». В пятом туре уроженец Новочеркасска сыграл вничью с лучшим шахматистом года Фабиано Каруана, и его настигли Хикару Накамура и Аржун Эригайси. Теперь Есипенко предстоит сражение с Накамурой за лидерство. Еще 16 шахматистов отстают от лидирующей тройки на пол-очка. Среди них трое россиян: Владислав Артемьев, Евгений Наер и Александр Предке. Последний с этого года представляет Сербию.

Погоня за Есипенко

21-летний Андрей Есипенко, в октябре подписавший десятилетний контракт с ФШР, слабо сыграл на Суперфинале-2023. Он стал только пятым (имея второй рейтинг), зато в августе здорово смотрелся на Кубке мира, где в очень достойной борьбе проиграл Гукешу Доммараджу в 1/16 финала. «Для Андрея суперфинал всегда складывается непросто, — отмечал «СЭ» бывший тренер шахматиста Дмитрий Кряквин. — Это какая-то мистика. На крупных турнирах он на равных бьется с первой десяткой. Обыгрывает Карлсена, навязывает мощное сопротивление Гукешу, а в суперфиналах ему почему-то тяжело».

Игра Андрея на острове Мэн только подтверждает эти слова. В первом туре он белыми обыграл сильнейшего турецкого шахматиста Вахапа Шанала (прошел на Кубке мира-2023 Нодирбека Абдусатторова и Антона Коробова), затем черными одолел опытного казахстанского гроссмейстера Рината Джумабаева, а в третьем туре сыграл вничью с Александром Предке. В четвертом Андрей единолично возглавил турнирную таблицу, победив черными француза Марка-Андрию Маурицци.

Фото FIDE

Есипенко набрал 3,5 очка из 4 и в пятом туре встречался с Фабиано Каруана, который проводит, пожалуй, сильнейший сезон в карьере. Американец занял третье место на Кубке мира-2023, лучше всех выступает на турнирах ФИДЕ в этом году, имеет второй рейтинг в мире после Магнуса Карлсена. На острове Мэн Фаби начал с победы над Иваном Шаричем и Хансом Ниманном, а также сделал две ничьи в партиях с Эрвином Л'Ами и Жавохиром Синдаровым.

Одолеть Есипенко у Каруана тоже не получилось. Соперники разыграли Карлсбадский вариант ферзевого гамбита. Андрей применил новинку в дебюте, но преимущество получил соперник. Однако Фабиано не стал развивать его, играя более надежно. Россиянин тоже действовал исключительно точно, и на 40-м ходу возник вечный шах. После этой партии Есипенко продолжил опережать Каруана на пол-очка, но его догнали Хикару Накамура, который был сильнее Алексея Сараны, и Арджун Эригайси, переигравший Рината Джумабаева. У трех лидеров — по 4 очка.

Бибисара в огне

Помимо Каруана по 3,5 балла еще у 15 участников. Из россиян гонку за две путевки на турнир претендентов продолжают Владислав Артемьев и Евгений Наер. Новый чемпион России начал с двух ничьих (с Самвелом Тер-Саакяном и 17-летним Леоном Люком Мендонка), но затем одержал две уверенные победы над Фредериком Сване и Никласом Хушенбетом. В пятом туре Артемьев, видимо, утомившийся в предыдущие дни, быстро свел к ничьей игру с Л'Ами и остался на отметке «+2». Теперь ему предстоит сразиться белыми с действующим победителем Grand Swiss Алиреза Фируджа. Тренера женской сборной России Наера ждет партия с Каруана.

Кстати, 3,5 очка в своем активе имеет и Ниманн. Ханс потерпел поражение от Каруана, но затем реабилитировался тремя победами подряд. В том числе обыграл белыми совсем недавно вылетевшего из топ-10 Рихарда Раппорта. «Играть в таком турнире легче, чем ездить на скверно организованные опены, — выдал в своем стиле 20-летний американец. — Бороться там с недооцененными индийцами, казахами и узбеками куда более травматично, чем играть с топовыми игроками здесь. Это намного приятнее и проще!»

Фото FIDE

У женщин самый мощный старт выдала Бибисара Асабуева. После пяти туров она набрала 4,5 очка. Причем двукратной чемпионки мира по блицу удалось одолеть сильную немку Элизабет Петц и шестнадцатую чемпионку мира Тань Чжунъи. Такой высокий темп поддерживают только три шахматистки: Анна Музычук, Рамешбабу Вайшали и Александра Горячкина (по 4 очка). В шестом туре они сыграют между собой, что вполне может привести к смене лидера.

Горячкина после двух ничьих одержала три победы подряд. Правда, соперницы у Александры были пока не ее уровня. А вот дальше ей придется играть исключительно с лидерами. Россиянка Лея Гарифуллина, выигравшая в пятом туре у своей соотечественницы Валентины Гуниной, набрала 3,5 очка. У ее соперницы и Полины Шуваловой — по 2,5 балла.

Напомним, что общий призовой фонд соревнований составляет 600 тысяч долларов. Из них — 460 тысячи разыгрываются в открытом турнире (победитель получит 80 тысяч, вице-чемпион — 60, бронзовый призер — 40) и 140 тысяч — в женском (20 — 16,5 — 14).