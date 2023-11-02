«Помог пропагандистам». Украинского шахматиста травят из-за рукопожатия с чемпионом России

Несколько месяцев назад Юрий Кузубов отказался от возвращения на Украину.

Украинский шахматист Юрий Кузубов вызвал политический скандал, пожав руку россиянину Владиславу Артемьеву после победного завершения партии на турнире Grand Swiss, который проходит на острове Мэн (Великобритания). Теперь 33-летнего гроссмейстера украинские фанаты называют в соцсетях животным и заявляют, что он своим поступком «сыграл на руку российским пропагандистам». При этом родившийся в России Кузубов уже несколько месяцев объявлен вне закона на Украине, поскольку включен в «список лиц, не вернувшихся в страну, нарушив взятые обязательства по срокам возвращения после окончания спортивного мероприятия».

Кто такой Юрий Кузубов

Кузубов родился в Кемеровской области на территории России, но затем его родители переехали в город Краматорск. Он расположен на Донбассе и в данный момент контролируется украинскими войсками. В 14 лет Юрий стал самым юным гроссмейстером в истории, а через десять лет — в 2014-м — выиграл чемпионат Украины. Суперзвездой после этого Кузубов не стал, но показывал результаты крепкого середняка. Хотя были и яркие всплески. Например, в 2013 году Антон стал настоящим открытием Кубка мира. Коробов последовательно обыграл таких гроссмейстеров, как Баадур Джобава, Даниил Дубов и Хикару Накамура, — лишь в четвертьфинале его смог остановить будущий победитель соревнования Владимир Крамник.

Юрий Кузубов. Фото Getty Images

Юрий регулярно выступал за национальную команду. Так в 2021 году он выиграл в ее составе командный чемпионат Европы. Летом нынешнего года Юрий выступал на Кубке мира в Баку, но накануне этих соревнований отказался от возвращения в свою страну, нарушив при этом мобилизационные правила (в столице Азербайджана дошел до 1/32 финала, уступив турку Вахапу Шаналу). Инцидент с «бегством», в частности, был одним из поводов для того, чтобы украинские власти препятствовали выезду на Кубок мира Василия Иванчука. Прошлой весной чешский шахматный турнир вообще отказал в регистрации украинским игрокам призывного возраста. Помимо прочего, Кузубов часто выступает в роли тренера и, в частности, работал с украинской чемпионкой мира Анной Ушениной.

В «Большой швейцарке-2023» Кузубов по-прежнему претендует на попадание в топ-2 и выход в турнир претендентов. За четыре тура до конца он делит 2-12-е места, набрав 5 очков. Больше только у индийца Видита Гуджрати. В восьмом туре Юрий сыграет с другим представителем Индии Арджуном Эригайси. Владислав Артемьев недавно выиграл Суперфинал чемпионата России, но на острове Мэн пока не блещет. Шахматисты из двух конфликтующих стран пожали руки перед началом и после окончания партии седьмого тура. Украинский гроссмейстер играл белыми фигурами и победил. Артемьев, как и другие россияне, выступает на Grand Swiss под флагом ФИДЕ.

Будут ли санкции?

В июле нынешнего года Федерация шахмат Украины рекомендовала своим игрокам «воздерживаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии независимо от того, под каким флагом они выступают». Также украинские гроссмейстеры должны избегать «совместных фото- и видеосъемок», а также «разговоров, не предусмотренных правилами шахмат». Основная масса шахматистов с Украины придерживается данных указаний во время поединков с россиянами и белорусами. Однако, как выясняется, бывают и исключения. Особенно в ситуациях, когда украинский игрок проживает за границей. Правда, теперь Кузубову, возможно, грозят санкции вплоть до отзыва лицензии. Подобное в прошлом уже происходило по политическим причинам — в частности с фигуристкой Анастасией Шоботовой.

Владислав Артемьев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Рукопожатие с россиянами и белорусами — особый пунктик для украинских спортсменов, из-за чего неоднократно возникали скандалы на крупных соревнованиях. В женском теннисе подобное случается чуть ли не каждую неделю, причем украинок регулярно освистывают. В связи с этим на некоторых турнирах в США даже выводили на игровом табло сообщение, где объяснялась причина отказа от поддержания традиций «фейр-плей». Но самый громкий инцидент имел место на чемпионате мира по фехтованию, где рукопожатие предусмотрено правилами. Украинка Ольга Харлан отказалась приветствовать Анну Смирнову, после чего получила «черную карточку» (правда, после вмешательства политиков наказание было отменено).

Последний из скандалов на эту тему — в мини-футбольной Лиге чемпионов игроки португальского «Спортинга» отказались пожимать руки коллегам из украинского «Хита» после их отказа приветствовать россиянина Антона Соколова. Истории с рукопожатиями россиян и белорусов с украинцами тоже имели место. Например, на турнире в Польше украинка Катерина Володько пожала руку белоруске Юлии Готовко. Но это скорее исключение, чем правило. Свой отказ от древнего жеста уважения спортсмены с Украины объясняют тем, что российские и белорусские коллеги, по их мнению, не проявляют достаточно поддержки, не приносят извинения за СВО и тем самым «помогают российским пропагандистам». Кроме того, послематчевые приветствия часто попадают на фото, за которые украинцев могут ждать серьезные санкции на родине.